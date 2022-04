Coach Koen Devos strijdt met Hermes tegen degradatie: “Misschien moeten we het brein totaal resetten”

Twee nederlagen tegen de twee andere teams uit de playdowns, Charleroi en Michelbeke, hebben de problemen bij Hermes Oostende flink vergroot. De kustploeg mag woensdag thuis tegen Michelbeke niet falen. Zorgelijke tijden, ook voor coach Koen Devos.

Slechts één ligaploeg haalde in de competitie tegen Charleroi zes op zes, maar zaterdag in de playdowns reageerden de Carolo’s kordaat: 0-3.

“In de eerste en tweede set kenden we te veel foutenlast, receptioneel en aanvallend”, stelt trainer-coach Koen Devos vast. “Door die vele fouten verdween het vertrouwen. De spelverdeling verloor het vaste stramien. Wat we normaal deden, viel weg. We twijfelden aan elkaar. We zochten andere oplossingen, maar dat lukte ook niet. Zo belandden we in een sukkelstraatje. In set drie schoven we drie posities door. We konden opnieuw sneller spelen en scoren. Bij een 23-20-voorsprong konden we het tweemaal niet afmaken. Op tegenaanvallen scoorde Charleroi wel.”

Gedachte

Devos besefte na die thuisnederlaag dat de wereld er helemaal anders kon uitzien als Hermes dinsdag in Michelbeke won. Maar dat deden de groen-gelen helaas niet.

De nederlaag in Michelbeke is moeilijk te verteren

“Om verschillende redenen konden we een close set opnieuw niet afronden: overvliegende passes, veel rechtstreekse fouten in receptie, gemakkelijke ballen laten vallen, penalty’s niet afmaken… Toch moesten wij die openingsset volleytechnisch altijd winnen. Maar in het achterhoofd leeft een gedachte dat we het bij een close set niet kunnen afmaken. Moeten we het brein dan totaal resetten?”

“De derde set was nog oké”, stelt Devos. “Maar plots vielen opnieuw de zekerheden weg en vonden we geen automatismen. We maakten fouten die we niet mochten maken.”

“Ik weet ook wel dat Michelbeke niets te verliezen heeft. In de competitie won het geen enkele match en nu krijgt het een uitgelezen kans om zijn seizoen te redden. Het is voor hen alles of niets”, beseft Devos. “De nederlaag in Michelbeke is moeilijk te verteren. Toch moeten wij het zelf doen! Ik hoop dat het eens begint te rollen. Dat we eens een reeks kunnen maken, zodat we verlost zijn van de stress.”

Oproep tot fans

Sowieso rekent Hermes Oostende op zijn supporters om op woensdag 20 april het team aan te moedigen in de levensbelangrijke thuiswedstrijd tegen Michelbeke. De eerste opslag wordt gegeven om 20 uur. Drie dagen later volgt de slotmatch in Charleroi. (PR)