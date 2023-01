Coach Hermes 2 looft ingesteldheid van zijn speelsters: “Ze zijn gebrand op sterke terugronde”

De dames van Hermes Oostende 2 hebben hun eerste wedstrijd van het nieuwe jaar verloren. Bij VT Diksmuide, een van de betere ploegen in Promo 1, werd het 3-1. Coach Birgen Despodt ziet werkpunten, maar looft zijn gretig team.

“Enkele weken geleden heb ik samen met mijn speelsters de heenronde geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet echt tevreden kunnen zijn over het eerste deel van de competitie”, zegt de coach. “De teleurstelling van de meisjes is tekenend voor de instelling van mijn groep. Mijn speelsters zijn ambitieus en willen progressie maken. Ze zijn gedreven en ik doe er alles aan om hen zo goed mogelijk te begeleiden. We trainen drie keer per week, en wedstrijden worden achteraf grondig geanalyseerd aan de hand van videobeelden.”

De gedreven coach ziet nog duidelijke werkpunten. “Het is belangrijk dat mijn speelsters afspraken stipt en nauwgezet leren naleven. Een betere onderlinge communicatie kan hierbij helpen. Als het in een wedstrijd minder loopt, mogen ze niet zo snel het kopje laten hangen. Bij een achterstand moeten ze de knop nog leren omdraaien. Het is een jonge groep en een gebrek aan ervaring speelt hen soms parten. Maar ik zie ook heel wat progressie. Vooral de variatie in ons aanvalsspel is sterk verbeterd, en dat is hoopgevend voor de terugronde.”

Despodt weet wat hij wil bereiken met zijn ploeg. “Mijn ambitie is uiteraard om zoveel mogelijk punten te verzamelen, maar daaraan wil ik geen plaats in de rangschikking koppelen. Ik wil progressie zien bij elke speelster en dan zullen de prestaties wel volgen. Het blijft de bedoeling van de club om weer met een tweede ploeg in de nationale reeksen aan te treden, maar dan moeten we deze groep kunnen samenhouden. Als niemand afhaakt, heeft deze groep nog heel wat progressiemarge en zullen de automatismen ongetwijfeld nog groeien. Volgend weekend wacht een haalbare tegenstander en daarna spelen we drie keer in eigen huis. Ik ben er zeker van dat mijn meisjes erop gebrand zijn om sterk te presteren in de terugronde”, besluit de coach van Hermes 2. (PDC)

Zondag 15 januari om 18.30 uur: Sportiva Langemark A – Hermes Oostende B