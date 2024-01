Coach Frederik Carrein bij Davo Wevelgem: “Gehoopt op meer evolutie”

In derde nationale van het damesvolleybal ontvangt Davo Wevelgem zaterdagavond Eevoc Ertvelde-Evergem. De ploeg van coach Frederik Carrein wil zijn vierde zege van het seizoen boeken. “Ik heb er goeie hoop op dat we ons kunnen handhaven in de reeks”, aldus Frederik Carrein.

Davo Wevelgem beleeft een lastige campagne met amper drie zeges uit dertien wedstrijden. Enkel tegen Sint-Ghislain (1-3), Kerdavo Avelgem (3-2) en VC Lede (9-2).

“Dit is voor ons een heel belangrijke wedstrijd”, opent de Lendeledenaar. “Willen we van de op twee na laatste plaats wegkomen dan moeten we de drie punten pakken. In de heenronde verloren we op hun veld na een vijfsetter die eindigde op 18-16. Daar zat toen zeker meer in”, zegt coach Frederik Carrein. “Onze eerste twee wedstrijden van het kalenderjaar verloren we tegen respectievelijk Oudenaarde en Wetteren met 3-0. Tegen Oudenaarde acteerden we niet onaardig tegen een sterkere tegenstander. In de derde set boden we goed weerwerk. Tegen Wetteren hadden we het iets lastiger.”

Opslagdruk

“We onthouden vooral de laatste set tegen Oudenaarde waar we de opslagdruk onder controle kregen en de foutenlast verminderde. Met dit in het achterhoofd moeten we vooruit. Nu komen de wedstrijden van moéten. Al is de januarimaand altijd lastig met de examens. Hopelijk slaat het opgebouwde vertrouwen niet om in stress. Nu moeten we die belangrijke punten broodnodig halen willen we de kloof niet te groot laten worden voor ons.

Toekomst

“Winst kan ons een boost geven. De jongeren krijgen nu ook hun kans. Daar hebben we heel wat potentieel voor de toekomst. Toch hoopte ik meer evolutie te zien. Vorig jaar was die er wel met goeie wedstrijden. Ik heb er toch alvast goeie hoop op dat we ons kunnen handhaven in de reeks”, aldus Frederik Carrein. (ELD)

Zaterdag 20 januari om 20.30 uur, sporthal De Vlasschaard: Davo Wevelgem – Eevoc Ertvelde-Evergem.

