Coach en speelsters Hermes B overtuigd van sterke terugronde: “We horen thuis in Promo 3”

In de schaduw van het A-team proberen de meisjes van Hermes B zich te handhaven in Promo 3. De ploeg van coach Mireille Rahoens (60) promoveerde vorig jaar als kampioen, maar moest zich in de heenronde nog wat aanpassen aan het niveau van een hogere reeks.

“Het is moeilijker dan ik had verwacht”, opent de dynamische secretaris van de kustploeg. “Wegens studieredenen stopten vier meisjes uit mijn kampioenenploeg en dat is toch een serieuze aderlating gebleken. De speelsters die hen vervangen kwamen over uit het andere team dat vorig seizoen in Promo 4 speelde en het is niet meer dan normaal dat die meisjes wat tijd nodig hebben om hun draai te vinden. Ook het spelniveau ligt hoger in Promo 3. Het is geen toeval dat alle ploegen die vorig seizoen promoveerden onderaan de rangschikking terug te vinden zijn.”

Behoud verzekeren

De ervaren coach van Hermes 2 is er nochtans rotsvast van overtuigd dat haar team in de komende weken het behoud zal verzekeren. “Mijn ploeg is meer waard dan een derde laatste plaats. Ik heb geen team om te zakken en dat zullen we in de komende weken bewijzen. Begin februari staan twee belangrijke wedstrijden tegen Apollo Koekelare en Sarrako Kortemark op ons programma. Die partijen moeten we zeker winnen en dan zie ik het wel goed komen. Een zevende of achtste plaats is zeker haalbaar. Ik ben er zeker van dat mijn speelsters een sterke terugronde zullen spelen.”

Kapitein Myrthe Desmet (18) deelt de mening van haar coach en is er eveneens van overtuigd dat de ploeg de komende weken beter voor de dag zal komen. “Tegen Davolo Loppem, een ploeg uit de top drie, hebben we twee weken geleden weliswaar verloren, maar we hebben in die wedstrijd getoond dat we al heel wat progressie gemaakt hebben. Ook de sfeer in de ploeg blijft uitstekend en we gaan er elke wedstrijd voluit voor. Er zijn enkele tegenstanders die we qua niveau niet aankunnen, maar tegen de meeste andere ploegen zullen we de komende maanden bewijzen dat we in Promo 3 thuishoren.” (PDC)

Zaterdag 27 januari om 20.30 uur: VC Ruiselede A – Hermes Oostende B