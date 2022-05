Coach Bjorn De Roo (Volley De Haan) tevreden over seizoen: “Alle speelsters toonden grote gedrevenheid”

De dames van Volley De Haan, die enkele weken geleden kampioen werden in Promo 3, slaagden er niet in om het seizoen zonder nederlaag af te sluiten. Coach Bjorn De Roo is niettemin uiterst tevreden over de prestaties van zijn pupillen.

“Als je kampioen wordt, kan je moeilijk ontevreden zijn”, aldus de Bredenaar. “We hebben de twee laatste wedstrijden verloren, maar dat bewijst dat er nog andere goede ploegen in onze reeks speelden. Wie twintig wedstrijden op een rij wint, is een waardig kampioen. Mijn speelsters hebben het hele seizoen gevochten voor elkaar. Er stond elke wedstrijd een heel gedreven team op het veld. Vooral over die grote inzet ben ik heel tevreden”, aldus De Roo.

Nieuw team

Volgend seizoen stoppen vijf speelsters van de kampioenploeg en dat verplicht de coach om te bouwen aan een nieuw team. “We wisten dat enkele meisjes hun studies niet langer konden combineren met hun hobby, maar er zijn enkele verrassingen waarmee we eerlijk gezegd geen rekening hielden.”

“Ondertussen hebben we al enkele nieuwe speelsters binnengehaald en er is ook een jeugdspeelster die doorstroomt. Het wordt niet simpel om het verlies van de vijf oudgedienden op te vangen. Als iedereen echter gelooft in zijn eigen mogelijkheden en bereid is om verder hard te werken, zie ik weinig problemen om ons in een hogere reeks te handhaven.”

Bjorn De Roo is een coach die zichzelf in vraag durft stellen en dat siert hem. “Ik leg de lat hoog voor mezelf en weet dat er nog werkpunten zijn in mijn manier van coachen en begeleiden. Soms aarzel ik iets te lang om tijdens een wedstrijd in te grijpen wanneer het niet echt loopt zoals het moet.”

Aan een pronostiek voor volgend seizoen waagt de coach van Volley De Haan zich niet. “Ik hanteer dezelfde ingesteldheid als dit jaar. Ik kijk niet verder dan de volgende wedstrijd. In augustus beginnen we hard te werken zodat we volgend seizoen met een weerbare ploeg kunnen aantreden.”

(PDC)