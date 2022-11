Coach Bart Dewilde met Kerdavo Avelgem A nog altijd ongeslagen: “Ik verwacht veel van terugronde”

In Promo 1 van het damesvolleybal blijft Kerdavo Avelgem A na zeven speeldagen nog altijd ongeslagen. De ploeg van coach Bart Dewilde staat dit weekend voor een dubbel tegen Vt Lendelede A en Volley Team Brugge A.

Kerdavo Avelgem raast momenteel door Promo 1. Na zeven speeldagen blijft de ploeg van coach Bart Dewilde nog steeds foutloos. Met Beaphar Poperinge, Damesvolley Waregem en Volleyteam Diksmuide legde het al de volledige top vier over de knie. “Dat we zo goed van start zouden gaan, hadden we helemaal niet verwacht”, glundert de 64-jarige oefenmeester van Kerdavo.

Beste opstelling

“Ik dacht dat we een moeilijke heenronde zouden kennen, wetende dat we nog altijd enkele sterkhouders moeten missen. Ondanks het feit dat we nog niet verloren, is het soms nog zoeken om mijn beste opstelling op het terrein te krijgen. Er is zeker nog ruimte voor beterschap, want zoveel wonnen we nog niet met 3-0-cijfers. Vorig weekend slaagden we daar wel in tegen Torhout met setstanden van 25/23, 25/17 en 25/17. Niet vanzelfsprekend, want Torhout snoepte ons twee sets af in het bekerverhaal.”

Nationaal niveau

Heel veel ploegen zijn volgens Bart Dewilde aan elkaar gewaagd. “We zijn dan ook al een paar keer door het oog van de naald gekropen. We zijn een ploeg met echt goeie speelsters die ervaring hebben op nationaal niveau. Dat is toch wel een van onze sterktes. Momenteel waait er een nieuwe wind door de club met een andere voorzitter en sportief manager. Het draait dus allemaal heel goed. We kunnen ook steeds rekenen op heel wat supporters die ons naar de overwinning schreeuwen.”

Zaterdag gaat Kerdavo op bezoek bij Vt Lendelede A, de vijfde in de stand. Zondag komt Volley Team Brugge afgezakt naar Sporthal Ter Muncken. “Lendelede is momenteel heel goed bezig”, gaat de Avelgemnaar verder. Ondanks de nederlaag tegen Damesvolley Waregem, een van de titelkandidaten, hebben ze al vijf zeges achter hun naam. We zullen dus goed voorbereid aan de wedstrijd moeten komen. Zondagnamiddag krijgen we met Brugge de op een na laatste in de stand over de vloer. Van onderschatting is echter geen sprake. We blijven met onze beide voetjes op de grond. Ik verwacht ons op ons sterkst in de terugronde als iedereen terug is. Het is dan natuurlijk hopen op zo weinig mogelijk blessures”, besluit Bart Dewilde.