Coach Bart Dewilde (Kerdavo Avelgem A): “De goesting om over te gaan, is groot”

In Promo 1 staat Kerdavo Avelgem A alleen aan de leiding. De dames van coach Bart Dewilde kruisen dit weekend de degens met VT Lendelede A.

Kerdavo Avelgem is bezig aan een uitstekend seizoen. Enkel VC Welbi Ruiselede en Damesvolley Waregem konden de blauw-zwarten een nederlaag aansmeren. “We staan er inderdaad fantastisch voor”, vertelt de 64-jarige Avelgemnaar. “Waregem is momenteel onze dichtste belager, niet toevallig dat zij ons drie punten afsnoepten. Maar ook Beaphar Poperinge A is nog een te duchten klant. Veel wedstrijden kenden tot op heden al een spannend verloop. Het was dan ook vaak op het randje dat we de volle buit konden pakken.”

Zaterdagavond komt met VT Lendelede A de vijfde in de stand op bezoek in Sporthal Ter Muncken. “We zullen in ieder geval op ons hoede zijn. In de heenronde slaagden we erin om de drie punten te pakken, maar dit ging allesbehalve vlot. Nu spelen we uiteraard thuis, wat voor ons een voordeel is. We hebben weer heel wat supporters dit jaar, en dat speelt zeker een rol.”

Onvoorspelbaar

“Promotie? De goesting om over te gaan is alvast groot. Vorig jaar lukte ons dit nipt niet nadat we een sterke eerste ronde speelden, maar door omstandigheden na de jaarwisseling terug vielen. Het is natuurlijk hopen dat de blessures en andere onvoorspelbare factoren uitblijven.” Ook volgend jaar is Bart nog T1 bij Avelgem.

“Dat klopt. Als Avelgemnaar voel ik mij hier thuis. Dit is natuurlijk de periode dat de gesprekken op gang komen. Het gros van de speelsters blijft aan boord, denk ik. Indien we de stap naar derde nationale zetten, dan zal er uiteraard versterking moeten bijkomen. Maar we gaan niet op de zaken vooruit lopen. We hebben nog enkele stevige wedstrijden voor de boeg, zoals Poperinge”, besluit Bart Dewilde.

(ELD)

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur: Kerdavo Avelgem A – VT Lendelede A