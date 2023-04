Coach Annelies Glorie vertrekt bij Katjes Ieper: “Een moeilijk seizoen mooi afgesloten”

Na drie jaar bij de Katjes trekt coach Annelies Glorie volgend seizoen richting Bevo Roeselare. Het einde van een cyclus waar de Moorsleedse met trots en voldoening op terugblikt.

Een moeilijk seizoen met degradatiezorgen werd voor Katjes Ieper afgesloten met een stuntmatch tegen titelfavoriet Vlamvo Vlamertinge C. “Onze laatste competitiematch was voor mij ook onze beste van het hele seizoen”, klinkt het bij afscheidnemende coach Annelies Glorie. “We pakten twee sets in de derby tegen Vlamvo Vlamertinge en maakten zo eigenhandig een einde aan de titelambities van de buren uit Vlamertinge. Ik had de indruk dat dat ons niet in dank afgenomen werd, maar wij spelen nu eenmaal elke match om die te winnen, los van de tegenstander. Voor mij was het vooral belangrijk dat we een moeilijk seizoen in schoonheid hebben kunnen afsluiten. Door blessureleed en de vele studenten was er niet altijd veel mogelijkheid om op training automatismen te kweken. Ik moest meer dan eens een beroep doen op onze jonge speelsters van onze B-ploeg. Naar de toekomst toe wel een voordeel, zeker omdat er dit seizoen een aantal gevestigde waarden zijn die stoppen. Het wordt een soort nieuwe start voor de Katjes met veel jeugdspeelsters en de twee seniorenploegen die samensmelten tot één ploeg.”

Scouten

De 40-jarige Annelies Glorie gaat volgend seizoen de U15 of U17 bij Bevo Roeselare scouten. Dat haar twee kinderen in het Roeselaarse actief zijn speelde een grote rol in die keuze. “Mijn dochter Auke Libbrecht volleybalt bij Bevo in Promo 2 en mijn zoon Rune Libbrecht voetbalt bij Roeselare-Daisel. Ik hoop hen komend seizoen veel meer in actie te zien dan de voorbije jaren het geval was. Na veel te veel matchen te moeten missen heb ik nu wel iets goed te maken.” (lacht) (TVI)