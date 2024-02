Clubicoon helpt Jumpers Middelkerke uit de nood

Jumpers Middelkerke A boekte vorig weekend een uiterst belangrijke overwinning tegen rode lantaarn Izegems Volley Team A.

Door deze driepunter hijgen de kustdames in de nek van Volley De Haan, dat wel twee wedstrijden minder speelde. Clubicoon Herlinde Clarysse (44) was ontzettend blij met de overwinning. Enkele weken geleden stond ze, na een afwezigheid van bijna twee jaar, immers terug op het veld. “Ik had nooit verwacht weer de sloffen aan te trekken, maar door de blessure en afwezigheid van de spelverdeelsters werd ik gevraagd om de ploeg uit de nood te helpen. Niettegenstaande ik al twee jaar niet meer train en geen enkele wedstrijd meer speelde, heb ik niet getwijfeld. Mijn clubliefde is te groot om Jumpers in de steek te laten.”

Blessurelast

“De ploeg kampt dit seizoen met een zware blessurelast en dat is een van de redenen waarom we moeten vechten voor het behoud”, gaat Clarysse verder. “Ik weiger om de onverwachte promotie (Jumpers promoveerde eind vorig seizoen als vierde gerangschikte, red.) als een vergiftigd geschenk te beschouwen. Deze ploeg heeft in verschillende wedstrijden al bewezen dat ze haar plaats in Promo 2 waard is. Degradatie is geen ramp, maar de speelsters willen er alles aan doen om dat scenario te vermijden. Het bestuur legt echter geen enkele druk op de meisjes, zodat ze onbevangen elke resterende wedstrijd kunnen aanvatten.”

Cruciale partij

Op de vraag of ze nog bereid is om bij te springen wanneer er opnieuw een beroep gedaan wordt op haar diensten, geeft Herlinde Clarysse een duidelijk antwoord. “Ik speelde met een heleboel speelsters die ik al heel lang ken en dat was best leuk. Samen in een competitiewedstrijd op het veld staan met mijn dochter van achttien vond ik een unieke ervaring. Ik heb van elke wedstrijd genoten. De club weet dat ze steeds op mij kunnen rekenen. Als bestuurslid zal ik Jumpers nooit in de steek laten. En nu maar hopen dat we ons redden. Ik denk dat de laatste wedstrijd op het veld van Volley De Haan wel eens een cruciale partij zou kunnen worden.” (PDC)

Zaterdag 3 februari om 20.30 uur Jumpers Middelkerke A – VC Packo Zedelgem A