Clint Van Exe voor de derde keer trainer van Sportiva: “De strijd voor het behoud zal tot de laatste speeldag duren”

Sportiva Langemark A in Promo 2 moest na het vertrek van Koen Vancompernolle op zoek naar een nieuwe trainer. De club kwam uit bij een oude bekende: Clint Van Exe, de coach die eerder al twee keer actief was bij Sportiva. Hij blijft tot het einde van het seizoen en moet de ploeg in Promo 2 zien te houden.

Clint Van Exe is 38 jaar en is bezig aan zijn derde termijn bij Sportiva. “Ik was vroeger zelf hoofdaanvaller bij onder meer Roeselare en Moorslede”, vertelt hij. “Bij Roeselare was ik ook al jeugdtrainer en later kwam ik via Wim Cardon nu trainer van reeksgenoot Volley Heuvelland A voor het eerst bij Sportiva terecht. Daarna stapte ik over naar de heren van Koekelare, maar ik keerde al snel terug naar Langemark. Daarna stopte ik. Toen het bestuur een opvolger zocht voor Koen Vancompernolle klopten ze bij mij aan. Ik hapte toe, want ik ken de club en woon niet ver van de sporthal. De trainingen zijn op woensdag en vrijdag, maar woensdag neemt Sander Depovere over. Vrijdag geef ik de training en er is een uitstekende communicatie.”

Thriller

Clint debuteerde thuis tegen de nummer twee Divo Ingelmunster A (0-3-nederlaag) en na enkele vrije weken volgde de tweede thuiswedstrijd tegen Davoz Zwevegem A. Het werd een thriller waarbij de bezoekers aan het langste eind trokken. “We misten onze passeur door skireis. Na drie sets stonden we 2-1 voor, maar we verloren alsnog na een spannende tiebreak: 15-17. Op voorhand hoopte ik op meer dan één punt, zodat we de kloof met hen wat groter konden laten worden. Nu sluipen zij een puntje dichter.” Sportiva telt 14 punten en de komende zeven matchen worden cruciaal in de strijd om het behoud. “Er staan nog veel ploegen op een zakdoek. De zesde telt maar vier punten meer. Na enkele vrije weekends is het nu nog een rechte lijn tot het einde, met uitzondering van het bekerweekend van 8 en 9 maart. We treffen nog verschillende ploegen die net boven of onder ons staan. De opdracht is duidelijk: Sportiva A in Promo 2 houden. Het wordt nog een felle strijd en die strijd begint zaterdag tegen Wevelgem. Het wordt een zware dobber, want daar verloren we met 3-1. De strijd zal volgens mij tot de laatste speeldag duren. Bovendien weten we ook nog niet het exacte aantal zakkers. Om helemaal zeker te zijn, houden we best drie ploegen achter ons.”

Afscheid

De degradatiestrijd wordt ook de afscheidstournee van Clint als trainer. “Ik stop definitief na dit seizoen. Ik hoop uiteraard om op een mooie manier te kunnen eindigen. De speelsters vormen een hechte groep en het is fijn om met deze kern te mogen werken. De meesten kende ik nog van vroeger”, zegt Clint, die nog meegeeft dat het zaterdag Sportiva-dag is. “Alle ploegen spelen dan thuis en er zal veel sfeer zijn. Zeker ook voor onze B-ploeg in Promo 4. Zij zijn bijna zeker van promotie, maar strijden nog voor de titel. Zaterdag spelen ze tegen hun grootste concurrent Vlamvo Vlamertinge D.”

Zaterdag 15 februari om 20 uur: Sportiva Langemark A Davo Wevelgem B.