Clash tegen leider Wetteren

In nationale 3 van het volleybal won Damesvolley Waregem met sprekend gemak de topper tegen Soncotra Poperinge met 3-0 (25/15, 25/19, 25/17). Zaterdag staat de clash tegen leider Volley Real Wetteren op de kalender.

Na nederlagen tegen VC Oudegem (3-1) en Elckerlyc Zwevezele (3-2) knoopt Damesvolley Waregem opnieuw aan met een overwinning. De ploeg van nieuwkomer Lisanne Debusschere zette de partij probleemloos naar de hand.

“We hadden de wedstrijd tegen Zwevezele helemaal achter ons gelaten”, vertelt de 20-jarige Tieltse. “Het antwoord was duidelijk tegen Poperinge dat er niet in slaagde ons te verontrusten. We kunnen dus met vertrouwen vooruitblikken op de match tegen Real Wetteren. Daar kom ik drie oud-ploeggenotes van bij VKT Torhout tegen.”

“We spelen thuis, dat voordeel hebben we. Voor mij is het de eerste confrontatie met de Oost-Vlamingen. We bekijken het match per match. Alle toppers worden ons nog voor de kiezen geschoven met achtereenvolgens nog Zele en Ertvelde.”

Knieblessure

Lisanne keert terug na een knieblessure die ze opliep bij haar vorige club, Torhout. “En dat precies op mijn 20ste verjaardag op 9 maart”, zegt Lisanne. “Mijn transfer naar Waregem werd pas na mijn blessure afgerond. Ik ben hier dan ook met open armen ontvangen.”

“Bij mindere momenten blijft iedereen elkaar aanmoedigen”

“Na mijn revalidatie begon ik eerst als libero, maar speel nu al drie wedstrijden op de hoek. Normaal was mijn terugkeer voorzien in januari of februari. Dat ik nu al zover sta maakt me blij. Ik ben hier in een leuke ploeg terechtgekomen waar de communicatie heel goed is. Bij mindere momenten blijft iedereen elkaar aanmoedigen.”

“Ik begon met volleybal bij de jeugd van Tievolley Tielt. De afgelopen vier seizoenen was ik actief bij Torhout in tweede nationale. Dit is nu mijn eerste jaar bij Waregem. Beter doen als vorig jaar is het doel. Daar moeten we in slagen”, aldus Debusschere. (ELD)

Zaterdag 23 november om 20 uur, Sporthal De Treffer: Damesvolley Waregem – Volley Real Wetteren.