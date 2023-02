Citivo Gits met ambitie in play-off 2: “In play-offs nodige vierde stek halen”

Voor Citivo Gits zit de reguliere competitie erop in Promo 1 heren met de zekerheid van een vijfde plaats. Het eerste weekend van maart beginnen de play-offs. Daarin wil Citivo in groep 2 resoluut voor de vierde plaats gaan.

Trainer Stefaan Moerman, die in het tussenseizoen met twee spelers overkwam van het gestopte Ruddervoorde, kreeg 19 spelers voor een nieuw te vormen ploeg voor zich. Een vijftal spelers van het Citivo van vorig seizoen hield het competitievolleybal voor bekeken. De input was evenwel groot met in totaal elf nieuwe spelers waarvan zeven van buur Knack. Van het goede niet te veel? “Dat viel eigenlijk nog best mee. Ik wist dat er een nieuwe ploeg moest gevormd worden, want er restten maar drie basisspelers meer van het vroegere Gits. Ik kreeg gemiddeld 12 tot 14 spelers op training én wedstrijden. Het was uiteraard even zoeken en uitproberen in het seizoensbegin om tot de meest renderende ploeg te komen. Uiteindelijk slaagden wij daar toch in. Na een moeilijk seizoensbegin liep het halfweg vlotter met winst tegen Diksmuide en Kortrijk, twee ploegen die de tweede plaats delen.”

Straks beginnen de play-offs in drie reeksen van drie om in heen- en terugwedstrijden de plaatsen aan te duiden. Alle ploegen starten op 0 punten. Gits komt in groep 2 terecht voor de plaatsen 4 tot en met 6. Normaliter wordt Zedelgem zesde, voor de vierde plaats is het alsnog koffiedik kijken. “Maar wie het ook wordt, wij gaan voluit voor de vierde plaats. Alleen jammer dat wij nu enkele weken zonder wedstrijd zitten. Hopelijk is de hoogste reeks volgend seizoen weer een volledige reeks van twaalf ploegen.” (RBD)