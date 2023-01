Champions League loopt af met een sisser voor Menen

Ook de laatste wedstrijd in de Champions League heeft Decospan niets opgeleverd. De Tsjechen van Karlovarsko waren met 0-3 te sterk (24-26, 20-25 en 17-25). Voor Kapitein Sinnesael betekende de nederlaag het definitieve afscheid van Europa.

De Champions League had Menen nog niet veel vreugde opgeleverd. Het won nog geen enkele set. De laatste match tegen Karlovarsko moest de nul van de tabellen vegen en de Tomabelhal liep ook goed vol voor het laatste Meense kunstje in Europa.

Depestele kon geen beroep doen op de Fransman Capet die ondanks zijn griep nog opwarmde met de groep maar zijn geplande basisplaats toch aan Vanneste moest laten. Bij de Tsjechen bleef de tweede setter in zijn land. Hij raakte besmet met het coronavirus maar met Keemink – ex-Aalst – stond er wel een bekende aan de overkant van het net.

Dubieuze toetsfouten

Menen startte niet top en moest al drie punten goedmaken toen Kindt een bal buiten joeg (10-13). Van Hoyweghen en Vanneste deden er alles aan om de remonte tot een goed einde te brengen al was het wel Sinnesael die Menen voor het eerst op voorsprong blokte (18-17). Nadien nam de spanning alleen maar toe en beide ploegen leken mekaar in evenwicht. Menen kreeg dan twee dubieuze toetsfouten tegen, de Tsjechen gingen zo met de openingsset lopen.

Direct animo in het begin van het tweede spel met een gele en nadien een rode kaart voor kapitein Sinnesael wegens protest. Menen leek zich wel te herstellen van die opdoffer maar kreeg dan plots 7 punten op rij om de oren: 12-17. Decospan kon nog milderen tot 17-18 na een netfout bij de tegenstander, dan duwden de Tsjechen weer door.

Dip

Nog een laatste kans dus voor Menen om een set te pakken in de Champions League en na een blok bij 7-5 zag het er ook goed uit. Maar net als in de vorige spelletjes kende de thuisploeg weer een dip. De Tsjechen serveerden op hoog niveau en lukten nog een paar aces. Uiteindelijk moest Menen met een behoorlijk zware setnederlaag en via de achterpoort het kampioenenbal verlaten. Een bal waarop ze bij Menen weinig reden hadden tot feesten. Het had er eigenlijk niet veel te zoeken zo bleek achteraf.

Zaterdag gaat Menen in Maaseik op zoek naar eerherstel en naar punten met het oog op een goede uitgangspositie in de play-offs. De Limburgers komen terug van een Europees avontuur en moesten diep gaan om zich te kwalificeren. Misschien biedt dat wel perspectieven voor Sinnesael en co.