CEV Cup volley: Menen verliest in drie sets in Milaan

Menen heeft woensdagavond een 3-0 nederlaag geleden bij Milaan. De Italianen waren duidelijk te sterk in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams, het tweede Europese niveau. De setstanden waren 25-13, 25-21 en 25-15.

Menen was vooraf de underdog tegen de nummer vier uit Italië van vorig seizoen.

Volgende week woensdag (om 20.30 uur) volgt de terugmatch in Menen. Daarin is een 3-0 of 3-1 overwinning nodig, en winst in de daaropvolgende golden set, voor kwalificatie.