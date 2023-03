Celine Vermeersch en Katjes gaan voor behoud: “Ons niet blindstaren op klassement”

Een helse degradatiestrijd kondigt zich de komende weken aan voor Katjes Ieper, dat twee punten achterstand telt op grote concurrent AVC Harelbeke. Celine Vermeersch, met haar 25 jaar de senior van de ploeg, focust zich vooral op de progressie die de ploeg dit seizoen in een nieuwe reeks gemaakt heeft. “Natuurlijk willen we graag in Promo 3 blijven. Het hogere niveau in deze reeks maakt dat we met de volledige ploeg elke match progressie kunnen maken. Ik had wel verwacht dat het vlotter ging lopen en we wat hoger in het klassement zouden staan. We mogen ons evenwel niet te veel blindstaren op die degradatiestrijd, zelf ben ik daar eigenlijk totaal niet mee bezig. Belangrijker is dat we onder de vleugels van onze coach, Annelies Glorie, dit seizoen al enorm veel bijgeleerd hebben. Onze receptie was een pijnpunt, maar dat loopt ondertussen al veel vlotter. Nu moeten we ook in de afwerking nog slimmere keuzes maken, en dan zullen de resultaten ongetwijfeld wel volgen.”

Het mamaatje

De 25-jarige Celine Vermeersch is de oudste speelster bij de Katjes, en wordt door haar ploeggenotes wel eens het mamaatje genoemd. “Dat komt dan vooral omdat ik onze youngsters constant op een positieve manier probeer te motiveren”, lacht de Wijtschaatse. “Zeker nu er ons door blessureleed enkele speelsters van de B-ploeg komen helpen. Ik merk dat zij na een foutje nog te vlug het kopje laten hangen en dan sta ik paraat om hun zelfvertrouwen op te krikken. Daarbij natuurlijk geholpen door onze coach Annelies Glorie, die ik trouwens nog ken van bij Hermanas Wervik. Annelies is een coach die tactisch sterk is, en ook telkens haar keuzes goed uitlegt. Zo worden de bankzitters ook betrokken in ons verhaal en dat komt de ploeg alleen maar ten goede.” (TVI)

Zaterdag 4 maart om 17.30 uur: Katjes Ieper A – Davo Wevelgem C.