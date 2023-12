Caroline Fillée is jeugdcoördinator bij Volley Bredene: “Trots op de goeie resultaten”

De seniorenploegen van Volley Bredene doen het dit seizoen bijzonder goed. Zowel de heren die in Promo 3 uitkomen als het dames A-team staan aan de leiding in hun reeks. Ook de herenploeg die in derde nationale speelt, doet het meer dan behoorlijk. Voor het B-damesteam zit er ongetwijfeld op het einde van het seizoen ook een ereplaats in. Jeugdcoördinator Caroline Fillée (45) is best trots op de huidige gang van zaken.

De Bredense leerkracht lichamelijke opvoeding is verknocht aan de club waar ze haar jeugdopleiding genoot en op 16-jarige leeftijd al jeugdploegen coachte. Ook haar dochters Lore (14) en Lieze (11) treden stilaan in de voetsporen van hun mama.

“Ik begon te volleyballen toen ik zes jaar was en bleef tot mijn twaalfde bij Volley Bredene. Daarna speelde ik enkele jaren in Gistel, Leffinge en Middelkerke, maar toen de kinderen er kwamen, keerde ik terug naar de club waar ik voor het eerst op een volleybalveld rondliep. Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat ik zou volleyballen, want zowel mijn moeder als mijn vader waren L.O.-leerkrachten en volleybalden.”

“Toen ik vijftien jaar geleden mijn schoonmoeder opvolgde als jeugdcoördinator wist ik niet goed wat me te wachten stond”, gaat Caroline Fillée verder. “Ondertussen weet ik wel beter, want ik ben continu bezig met allerlei zaken die betrekking hebben met de jeugdwerking. Het is eigenlijk bijna een voltijdse job. Wanneer je echter merkt dat de seniorenploegen goede resultaten boeken, dan is dit ook voor een deel te danken aan onze degelijke jeugdwerking. Dan vergeet ik de vele uren dat ik aan de slag ben als jeugdcoördinator en geniet ik van de huidige hoogconjunctuur.”

Veel voldoening

Heel wat spelers die nu het mooie weer maken in de seniorenteams heeft Caroline Fillée gecoacht in de jeugdreeksen. “Momenteel verzorg ik de trainingen voor de 6- en 7-jarigen. Ik vind het leuk om die jonge kinderen de beginselen van volleybal aan te leren. Het geeft ook veel voldoening als je ziet hoeveel progressie die kinderen in korte tijd maken. Ook mijn dochters Lieze en Lore geven training aan de allerkleinsten. Heel onze familie heeft een link met Volley Bredene. Niet minder dan dertig familieleden nemen jaarlijks deel aan het familietornooi van de club. Dat zegt voldoende.”

In vijftien jaar heeft de jeugdcoördinator van Volley Bredene één en ander zien veranderen in en rond de club. “Vooral het engagement van de spelers is niet meer wat het vroeger was. Volleybal komt niet meer op de eerste plaats en moet vaak wijken voor andere hobby’s. We proberen dit op te vangen door een goede communicatie met de spelers. Het is ook opmerkelijk dat we de laatste jaren verschillende inschrijvingen van oudere tieners noteren. Regelmatig melden zich vooral meisjes van dertien, veertien jaar. Vroeger begon iedereen te volleyballen op jonge leeftijd, maar dat is duidelijk niet altijd meer het geval. Het blijft moeilijk om jongens ervan te overtuigen dat volleybal een toffe sport is. De perceptie leeft nog altijd dat het een meisjessport is. Er zijn regelmatig jongens die eens proberen, maar snel afhaken.”

“Sporthoppen bij jonge kinderen is een fenomeen dat we hoe langer, hoe meer zien. Van verschillende sporten even proeven en daarna zien wat hen best ligt. Mede hierdoor blijft het moeilijk om in de jeugdreeksen een jongensploeg te vormen. We moeten heel vaak jongens van verschillende leeftijden samen laten spelen om een team te kunnen vormen.”

Doorschuifsysteem

Qua visie voor de jeugdwerking van Volley Bredene hanteert de jeugdcoördinator enkele vaststaande principes. “We hanteren voor onze jeugdtrainers een doorschuifsysteem waarbij ze na twee jaar een andere leeftijdsgroep onder hun hoede nemen. Zowel voor de spelers als de trainers is dit een goed principe om voor nieuwe ideeën en een frisse wind te zorgen.”

“Voor alle jeugdspelers is bijleren en progressie maken het allerbelangrijkste. Tot bij de U15 speelt iedereen in elke wedstrijd. Resultaten zijn in de jongste jeugdreeksen ondergeschikt en we benadrukken altijd dat er altijd als groep gewonnen en verloren wordt”, besluit Caroline Fillée. (PDC)