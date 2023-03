Burenduel Volley De Haan en Volley Bredene A: “Het wordt een leuke en spannende wedstrijd”

Na een weekend zonder competitie mogen de dames van Volley Bredene A zich zaterdag opmaken voor een korte verplaatsing naar De Haan. De wedstrijd tegen de dames van Volley De Haan wordt voor beide ploegen een strijd voor het behoud van een plaatsje in de middenmoot van Promo 2B. “Ik ben niet echt ontevreden over onze prestaties”, opent coach Geert Willem (59). “VKt Torhout, Tievolley Tielt en Vosta Staden steken boven de rest uit, maar verder kunnen we alle andere teams aan. Jammer dat we de eerste wedstrijden van het seizoen door strubbelingen tussen enkele speelsters wat minder goed presteerden. Anders hadden we gerust enkele plaatsjes hoger gestaan in de rangschikking. Die problemen zijn achter de rug en nu is het belangrijk om te focussen op de resterende wedstrijden.”

Blij weerzien

“Ik twijfel er niet aan dat het zaterdag een leuke en spannende wedstrijd wordt”, gaat Geert Willem verder. Ik denk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wie wint, doet een goede zaak in de rangschikking. Het wordt ook een blij weerzien met Bjorn De Roo, de coach van Volley De Haan. Het is ongetwijfeld zijn ambitie om nog enkele plaatsjes te stijgen in de rangschikking, maar dat is net wat ik ook nastreef met mijn team.” De Blankenbergenaar was gedurende twaalf jaar verbonden aan de volleybalvereniging uit Bredene, maar is aan zijn laatste wedstrijden als coach van de kustploeg bezig. “Ik verlaat met spijt in het hart deze club. Ik heb door enkele sterfgevallen familiaal moeilijke tijden achter de rug, waardoor ik noodgedwongen keuzes moet maken. Het zou mooi zijn om het seizoen in schoonheid af te sluiten en daar kan een overwinning in De Haan zeker toe bijdragen.” (PDC)

Zaterdag 4 maart om 20.30 uur: Volley De Haan – Volley Bredene A