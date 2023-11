Burenduel tussen Balti en Mardavo: “Meer stress dan in andere matchen”

Dit weekend wordt op sportcampus Lange Munte het burenduel in Promo 2 tussen Balti Kortrijk Spurs A en Mardavo Marke A gespeeld. Een van de smaakmakers bij Mardavo is de amper 16-jarige Marie-Julie Lammertijn. De Markse kijkt alvast uit naar deze derby. “Dit is een duel waar toch meer stress aanwezig is dan in een andere wedstrijd”, vertelt de studente wiskunde-wetenschappen.

U17 provinciaal

“We komen allemaal uit dezelfde regio en onze passeur Julie Libbrecht kwam in het tussenseizoen over van Balti. Als we onze kleine foutjes achterwege laten, kunnen we misschien wel met de volle buit terugkeren naar Marke.”

“Vorig seizoen was ik nog actief bij de U17 provinciaal. Toen de trainster van de Promo 2-ploeg potentieel in mij zag, mocht ik al bij de reserven aantreden. Dit seizoen zijn dat al de hoofdwedstrijden geworden. In vergelijking met vorig jaar leerde ik al heel veel bij. Meestal ben ik dan ook tevreden met mijn prestaties. Ik kreeg de volleybalmicrobe mee van mijn opa die zelf actief was in het volleybal. Hij komt dan ook naar de thuiswedstrijden kijken.”

Jonge ploeg

“We hopen zo hoog mogelijk te eindigen, misschien wel in de top vijf. We doen telkens ons uiterste best met onze jonge ploeg. Het samenspel met de iets oudere speelsters is dan ook heel goed.” Mardavo staat momenteel knap zesde, Balti Kortrijk elfde. (ELD)

Zondag 26 november om 11 uur: Balti Kortrijk Spurs – Mardavo Marke.