Burenduel in Ter Biezen: “Het doel is om alles te winnen”

In Promo 2 blijft Bidavo Bissegem B ook na 14 speeldagen ongeslagen leider. Dit weekend staat het burenduel tegen Mardavo Marke op de kalender.

VT Gullegem B was vorig weekend geen partij voor Bidavo Bissegem. De ploeg van Lotte Naessens hield opnieuw de drie punten thuis met een 3-0-overwinning (25-15, 25-21, 25-14). Het jonge team blijft indrukwekkend presteren met 42 gewonnen en slechts één verloren set, op de eerste speeldag tegen Sportiva Langemark. “Enkel in de tweede set kon Gullegem een beetje weerwerk bieden”, vertelt de 20-jarige Lotte Naessens, een van de absolute sterkhouders van het team.

Niet verwacht

“Bij aanvang van deze campagne hadden we verwacht om mee te doen voor de titel, maar dat we in deze fase van de competitie slechts één setje zouden verloren hebben, nee, dat niet. We lijken op de titel af te stevenen maar Divo Ingelmunster heeft maar één wedstrijd verloren, tegen ons.”

“Dit weekend staat het stadsduel tegen Mardavo Marke op de kalender. We speelden nog niet tegen hen, dus zijn ze een beetje onbekend terrein. We trekken naar daar zonder onze midden die op stage is naar Italië. Ze staan derde, dus zal er van onderschatting geen sprake zijn.”

“We houden er natuurlijk rekening mee dat het nog kan mislopen maar daar denken we niet te veel aan. Het doel blijft om alles nog te winnen, graag met telkens 3-0. De topper tegen Ingelmunster spelen we nog op ons eigen veld, wat toch een voordeel biedt met ons talrijk publiek. We zijn een ploeg met allemaal speelsters tussen de 16 en 21 jaar. Voor mezelf is dit mijn 15de seizoen, altijd bij Bidavo.”

Beker

Ook voor de West-Vlaamse beker tegen Darta Bevo Roeselare, de leider in Promo 1, toonden Lotte en haar teamgenotes dat een reeks hoger geen probleem mag vormen. “Ik denk dat we met opgegeven hoofd mogen terugblikken op dat duel waarin we aardig weerwerk boden (2-3). We hebben getoond wat we waard zijn. We trainen drie keer per week. Ik studeer biotechnologie aan Hogent”, besluit de Heulse. (ELD)

Zaterdag 15 februari om 17 uur, Sporthal Ter Biezen: Bidavo Bissegem B – Mardavo Marke A