Bulgaarse opdoffer voor Knack: verlies in drie sets én tweede plaats kwijt

Knack Roeselare sloot zijn Europese campagne bij het Bulgaarse Pazardzhik in mineur af want kreeg na het belleverlies gisteren een afstraffing in drie sets én verloor zijn tweede plaats aan de Bulgaren.

Een logische uitslag was het eigenlijk want wie een hoger aanvalsrendement haalt, vernietigender serveert en blokkend, 11 counterende bloks voor Pazardzhik tegenover 5 voor Knack, domineert laat zijn opponent niet in de wedstrijd komen. De setstanden 25-21, 26-24 en 25-20 zijn duidelijk.

Knack opende met Van Schie voor Ahyi maar moest de wedstrijd van in de aanvangsfase ondergaan. De thuisploeg had rap een meerpuntenbonus op het bord en via 9-6 trokken de Bulgaren door naar 20-14, ondermeer met vijf killbloks. Tot Desmet dan wel gemakkelijker scoorde. de kentering leek ingezet maar dichter dan 22-20 kwam Roeselare niet meer om 25-21 te verliezen.

Door eigen fouten

Knack kon de eerste herneming nog even de schijn ophouden, de score balanceerde met een maximaal verschil van twee punten naar het setslot. Knack kon wel 21-22 en 22-23 voorkomen maar door eigen fouten vooral kon Roeselare de gelijkmakende set niet scoren en verloor 26-24.

Coach Vanmedegael probeerde in set drie het tij alsnog nog te keren en posteerde Van de Velde voor Fasteland en Lecat voor Tammearu. Zonder succes evenwel en bij 14-9 leek de wedstrijd gespeeld. Maar via de ingekomen Depovere, die serverend de Bulgaarse opbouw stoorde en aanvallend een Desmet en Coolman, sloop Knack terug naar 19-19. Daar kreeg Knack maar één puntje meer bij naar 25-20.

Ontgoocheling

Bij Knack hoopte men na de loting, en terecht, op kansen om als een van de betere tweedes door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League. Maar het zat Knack in die zin niet mee dat door coronaperikelen de uitwedstrijd bij Pazardzhik moest afgelast worden en de twee confrontaties in Bulgarije moesten gespeeld worden en een thuiswedstrijd wegviel. Plus dat in de wedstrijd tegen Friedrichshafen die Knack twee keer in de belle won, sterkhouder Verhanneman geblesseerd uitviel. Precies die sterkhouder miste Knack duidelijk in Bulgarije.

Alle aandacht gaat nu naar de competitie met zondag om 15 uur de wedstrijd Knack – Achel. Er zal vast wel mentaal oplapwerk nodig zijn na het teleurstellend Bulgaarse uitje.