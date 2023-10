Brugse derby in Promo 2 met als inzet derde plaats in klassement

Zaterdagavond staat er een echte stadsderby op het programma in Promo 2. Volley Team Brugge A ontvangt Slovo Brugge, dat andere volleyteam van onze provinciehoofdstad. De inzet is niet min: de winnaar pakt de derde plaats in de rangschikking.

VT Brugge heeft een nieuwe passeur. Ellen Degryse (21) speelde vorig seizoen nog bij het eerste team van Slovo, maar maakte de overstap naar VT Brugge. Vorig weekend verliep de generale repetitie, tegen Izegem, prima, met een droge 3-0. “Het was een vlotte winst, maar zaterdag wordt het iets anders”, zegt Ellen. “De stress is tot nu toe onder controle, maar of dat aan het net ook zo zal zijn…”

Het wordt wel een blij weerzien. “Ja, ik kijk er zeker naar uit”, zegt de studente psychologie. “Ik ben er vertrokken in de beste verstandhouding en heb nog altijd een uitstekend contact met de speelsters en de technische staf. Maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen ik hier de kans kreeg, heb ik niet geaarzeld. Dit seizoen hebben we nog maar één keer een match puntenloos afgesloten – tegen onze zusterploeg VT Brugge B – maar de kleppers moeten nog komen. We zullen heel tevreden mogen zijn met een vijfde plaats.”

Slovo-coach Jerry Peeters wordt zaterdag 51. Winst zou een mooi cadeau zijn. “Maar ik vrees ervoor. VT Brugge is uitgesproken favoriet. Onze passeur van vorig seizoen speelt nu bij de tegenstrever en die sleutelpositie vervang je niet zomaar. Daarnaast missen we dit weekend drie basisspeelsters. Er zal dus een piepjonge ploeg op het terrein staan, maar we zullen ons niet laten doen.” (GD)

Zaterdag 21 oktober om 20.30 uur in Sport Vlaanderen: VT Brugge A – Slovo Brugge A