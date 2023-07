Broers Louis en Gilles Vandecaveye winnen Geberit Belgium Beachtour in Waregem

Zondagnamiddag schreven de broertjes Vandebaveye de zevende manche van de Belgium Beachtour in Waregem op hun naam. Bij de dames won het Australische duo Johnson – Phillips. Beide partijen hadden drie sets nodig.

Met de finale Gilles en Louis Debaveye tegen Christophe Witvrouwen – Joppe Van Langendonck kregen we de nummers één en drie tegenover elkaar uit de winnen Geberit Belgium Beachtour. Witvrouwen en Van Langendonck begonnen het best aan de partij.

Van 9-6 ging het naar 16-11. Dichter dan op vier punten kwamen de Vandebaveyes niet meer. 21-17. In set twee werden de rollen omgedraaid. De aces van Gilles en de bloks van Louis zorgden voor een 14-21. De derde en beslissende set begon uitstekend voor de broertjes. Van 2-6 ging het naar 5-10. Een voorsprong die op het bord bleef staan. 10-15.

Dicht bij huis

“Het is zeer leuk om zo dicht bij huis te kunnen winnen. We wonen op amper een kwartiertje rijden”, vertelt Kortrijkzaan Louis Vandebaveye. “Bij aanvang hadden we het moeilijk, maar uiteindelijk vonden we ons juiste ritme. We kennen natuurlijk onze tegenstanders door en door van het circuit.”

“Het is en blijft altijd heel leuk om een tornooi te winnen”, pikt Gilles in. “Zaterdag was het heel pittig bij temperaturen tot 33 graden. Vandaag was het gelukkig draagbaar. Ik ben super tevreden dat we dit tot een goed einde brachten. De band die we hebben met de tegenstander maakt de zege heel mooi. We zouden graag nog eens Belgisch Kampioen worden, al zal veel afhangen van de vorm van de dag”.

Bij de dames zorgde het Australische duo Georgia Johnson – Tara Phillips tegen Lisa Van den vonder – Louka Maertens (21-19,18-21,15-12) 2-1, eveneens voor een spannende ontknoping. Nadat beide teams elk een set naar hun hand zetten, waren de Aussies in de beslissende tie break net iets sterker dan de leiders in de Geberit Belgium Beachtour.

(ELD)