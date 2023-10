Broers D’haenen en Vandewyngaerde actief bij Volley Bredene B: “Onze club is één grote familie”

De heren van Volley Bredene B staan alleen aan de leiding in Promo 3 en verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Ook zaterdag in de partij tegen Volley Heuvelland begon het team van coach Maxim Clarysse aan de wedstrijd met twee broederparen in de basisopstelling.

De broers Rune (22) en Marten D’haenen (18) en Seppe (22) en Ward Vandewyngaerde (20) zijn echte clubiconen. Ze volleybalden nooit elders dan bij Volley Bredene en ze zijn ook niet van plan om dat ooit te doen.

“Ik zette mijn eerste stapjes op een volleybalveld toen ik in het derde leerjaar zat. Mijn broer Marten, die vier jaar jonger is, was amper vijf toen hij al ballen gooide en opving bij de instappers”, opent Rune D’haenen (22). “Door ons leeftijdsverschil heb ik in de jeugd nooit samengespeeld met mijn broer. Dat is jammer, maar we compenseren dat nu door bijna elke training en wedstrijd samen op het veld te staan.”

“Bijna elke training en wedstrijd staan we samen op het veld” – Rune D’haenen

Volley Bredene is één van de weinige clubs in de regio die nog twee herenploegen tussen de lijnen brengt. Rune D’haenen meent te weten hoe dit komt. “Eigenlijk is onze club één grote familie. De sfeer binnen onze ploeg is uniek, maar ik weet dat dit ook het geval is in de andere teams. We amuseren ons tijdens de trainingen en maken veel plezier, maar als het moet zijn we ernstig en plichtsbewust. De onderlinge samenhang tussen de verschillende seniorenploegen is eveneens vrij uniek. Tijdens het weekend gaan de meeste spelers vaak naar de wedstrijden van de andere teams kijken en blijven ze samen ook even hangen in de kantine. Hierdoor ontstaat er een soort cohesie tussen de spelers, de supporters en het bestuur van de club.”

Clubliefde

Seppe Vandewyngaerde werd samen met Rune D’haenen door een schoolvriendinnetje overhaald om tijdens een proeftraining kennis te maken met volleybal. “Dat is ondertussen meer dan tien jaar geleden en ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Volley Bredene is de club van mijn hart en ik ben heel blij dat ik samen met mijn broer Ward mijn hobby kan beoefenen. Het is tof om samen met hem op het veld te staan. We spelen beiden op een andere positie en krijgen hierdoor vaak de kans om elkaar te helpen. We zijn beiden verschillend, maar we blijven onszelf op het veld. Af en toe botst het eens, maar we maken nooit ruzie.”

“Mijn broer is een stuk groter dan ikzelf”, gaat Seppe verder. “Ward is een betere aanvaller, terwijl ik best wel mijn mannetje kan staan in de verdediging. Ik hoop nog lang samen te spelen met mijn broer, maar ik vrees dat Ward binnenkort vaker met de A-ploeg zal trainen. Hij is pas twintig en heeft nog veel progressiemarge. Hij is ook ambitieus en ik hoop dat hij kan doorstoten naar het hoogste niveau binnen de club. Ikzelf ben best tevreden in het B-team.”

Onder de leiding van coach Maxim Clarysse doet de ploeg van de broers D’haenen en Vandewyngaerde het uitstekend. “We zijn inderdaad heel goed bezig”, vertelt Rune D’haenen met een zekere trots in zijn stem. “Door het samenbrengen van de B- en C-ploeg tot één team zijn er meer spelers beschikbaar en is de concurrentie veel groter dan vorig seizoen. Iedereen moet scherp zijn als hij zijn basisplaats wil behouden.”

Sterk geheel

“We moeten vooral niet te veel aan de titel denken”, vult Seppe Vandewyngaerde aan. “Dat zorgt enkel voor onnodige stress. Als we doorgaan op ons huidig elan zie ik het wel goedkomen. We hebben tegen Knack Roeselare al bewezen dat we een sterk geheel vormen. Het is vooral belangrijk om tegen ploegen die we aankunnen geen steken te laten vallen.”

Olivier D’haenen, de huidige voorzitter van Volley Bredene, is de vader van Rune en Marten. “Ik denk niet dat mijn vader ooit voorzitter van de club zou geworden zijn, indien wij niet hadden gevolleybald. Onze ouders kwamen naar elke wedstrijd kijken en zo is hij erin gerold. Uiteraard vinden we het leuk dat hij zo nauw verbonden is met de club. Hierdoor wordt er thuis vaak over volleybal gepraat en als we eens wat langer in de kantine blijven hangen, kan hij moeilijk boos zijn”, lacht de oudste van de broers D’haenen. (PDC)