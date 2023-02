Britt Dolphen is stuwende kracht bij Vlamvo C: “Met deze ploeg mogen we een gooi doen naar promotie”

Na een sabbatjaar maakt de 20-jarige Britt Dolphen dit seizoen het mooie weer als kapitein bij Vlamvo Vlamertinge C. De youngsters mogen met een voorlopige tweede plaats in de stand, en een match minder op de teller, zelfs nog titelambities koesteren.

Britt Dolphen heeft na een jaar inactiviteit weer volledig de smaak van het competitievolleybal te pakken. Als kapitein heeft ze de youngsters van Vlamo C naar een tweede plaats in de stand gestuwd. “Ik probeer inderdaad de jonge talentjes in onze kern met raad en daad bij te staan, maar het is vooral coach Leen Corneillie die onze ploeg met haar gerichte trainingen veel progressie heeft doen maken.”

“Onze receptie was het grootste werkpunt, maar daar hebben we ondertussen al veel stappen in gezet. In het begin van het seizoen liep het nog wat stroef en was het zoeken naar automatismen. De bekerwinst tegen Divo Ingelmunster, dat een reeks hoger uitkomt, heeft ons veel vertrouwen en een boost gegeven. Sindsdien loopt het veel beter en zijn we aan een ware opmars bezig”, aldus Britt.

Titelambities?

Vlamvo C volgt met een match minder op de teller slechts op vier punten van leider Davo Wevelgem. Een strijd voor titel en promotie lijkt zich aan te kondigen. “We zijn zelf heel verrast dat we zo hoog staan”, geeft Britt Dolphen toe. “Er staan ons de komende weken wel nog enkele bijzonder pittige matchen te wachten, pas daarna zal duidelijk worden hoe hoog we mogen mikken. We klopten leider Davo Wevelgem in de heenronde al met 3-2, een bewijs dat we elke ploeg in deze reeks aankunnen.”

“Als we ons niveau de komende weken nog wat kunnen opkrikken, mogen we echt wel een gooi doen naar promotie. Dat zou een volgende stap zijn in de ontwikkeling van onze jonge ploeg, en voor mij een extra motivatie om er ook volgend seizoen vol tegenaan te gaan”, besluit Britt, die ook vanop de eerste rij de prestaties van haar jongere zus Yara Dolphen volgt, die sinds dit seizoen deel uitmaakt van de A-kern bij Vlamvo in twee nationale.

(TVI)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: AVC Harelbeke – Vlamvo Vlamertinge C