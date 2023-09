Bregje Decloedt speelt al altijd bij Apollo Koekelare: “Toffe familiale ploeg”

Ook voor de dames van Apollo Koekelare staat zaterdag 16 september de eerste wedstrijd van het nieuwe volleybalseizoen op het programma. Na de eerder onverwachte promotie naar Promo 3 wordt het een serieuze uitdaging om het behoud te verzekeren. Wie vast en zeker zal meehelpen om deze doelstelling te realiseren is Bregje Decloedt (18). Ze is een van de weinige speelsters die nooit een andere club dan Apollo Koekelare kende.

“Ik woon in Westkerke en heb me zo’n tien jaar geleden aangesloten bij Apollo omdat mijn zus daar speelde en omdat er veel familie in Koekelare woont”, opent Bregje. “Ondertussen heb ik er veel vriendinnen en ik zou niet weten waarom ik naar een andere club zou verhuizen. Apollo is een toffe, familiale club en ik hoop dat ik daar nog lang kan volleyballen.”

“Dat zal in de toekomst ook een beetje afhangen van mijn resultaten op school, want ik begin binnenkort aan Howest aan hogere studies. Er zijn nogal wat meisjes van de ploeg die hun studies combineren met hun sportieve hobby. Ik ga ervan uit dat ik dat, mits een goede planning van mijn schoolwerk, ook zal kunnen.”

“Onze ploeg hangt goed aan elkaar en dat vind ik heel leuk”

Bregje Decloedt probeerde in het verleden ook enkele andere sporten zoals tennis, ballet en paardrijden, maar uiteindelijk bleef enkel volleybal over om haar vrije tijd op te vullen.

“Ik vind een ploegsport het leukste. Je wint en verliest samen en daardoor smeed je een nauwe band met de andere meisjes. Vaak gaan we na een wedstrijd samen iets eten en af en toe spreken we af om met zijn allen naar een feestje te gaan. Onze ploeg hangt goed aan elkaar en dat vind ik heel leuk.”

Behoud verzekeren

Bregje Decloedt realiseert zich maar al te goed dat het geen makkie wordt om in een hogere reeks vlot mee te draaien. “We zijn uiteraard allemaal heel blij dat we in Promo 3 spelen en het is uiteraard onze ambitie om het behoud te verzekeren. We hebben een jonge en enthousiaste ploeg en ik weet zeker dat iedereen er elke wedstrijd voluit voor zal gaan.” (PD)