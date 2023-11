Bram Van den hove licht Europese opponenten Knack Volley door: Weer memorabele campagne?

Na de nationale topper tegen Haasrode Leuven zondag verkast de Roeselaarse aandacht naar het Europese volleybal met op donderdag 23 november de openingswedstrijd tegen Ziraat Ankara.

Het is de 35ste Europese campagne die Knack Volley aansnijdt, de 22ste in de Champions League. Hamvraag daarbij is of Knack dit seizoen een even memorabele campagne kan neerzetten als de jongste editie. Die begon ontgoochelend met een 0-3-nederlaag in de Tomabelhal tegen Tours. En stopte er twaalf wedstrijden later met de zilveren plak in de CEV Cup na verlies in de finale golden set tegen Modena.

In de poules werd Knack derde na Civitanova en Tours en kon als tweede beste derde door naar de kwartfinale van de CEV Cup. Daarin werd Maaseik in een Belgisch onderonsje geëlimineerd. Roeselare won met 3-1 de heenwedstrijd, Maaseik won in drie sets, 25-23 en twee keer 28-26, de terugwedstrijd, maar Knack haalde met 15-17 in de golden set de halve finale. Daarin legde Knack de Italiaanse topper Piacenza met 3-0 over de knie in de heenwedstrijd, maar moest ook al in drie sets de terugwedstrijd ondergaan. In de golden set haalde Knack weer zijn beste niveau en dwong met 12-15 de finale af tegen Modena.

Zware poule

Knack verraste in de heenwedstrijd door met 0-3 te gaan winnen. In de Tomabelhal zette Modena die scheve situatie ook al in drie sets recht en won de beslissende set uiteindelijk met 9-15. Is een herhaling van die uitmuntende Europese campagne haalbaar, vroegen wij ook aan assistent Bram Van den hove.

“Wij moeten realistisch zijn. Roeselare is een ploeg die op geregelde basis Europees een sterke campagne kan neerzetten zoals dat vorig seizoen het geval was. Het is niet elk seizoen voor herhaling vatbaar. Wij zijn overigens dit seizoen weer een ploeg in opbouw waarbij een aantal jonge spelers alle kansen krijgt. Geen Kukartsev noch Tammearu die zoals vorig seizoen bepalend waren in de Europese campagne. Komt daarbij dat dit de zwaarste poule is waarin wij de jongste jaren geloot werden.”

Aan het format van de competitie wordt er niets gewijzigd. De ploegen zijn onderverdeeld in vijf poules. De reekswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De vijf tweedes en beste derde spelen een barrageronde in heen en terug waarvan de drie winnaars doorgaan naar de kwartfinales. De andere derdes in de poule verhuizen naar de kwartfinales van de CEV Cup.

Europese toppers

Met het Poolse Zaksa Kedzierzyn-Kozle ontvangt Knack de vigerende Champions League-winnaar van de vorige editie in de Tomabelhal. Kedzierzyn is negenvoudig Pools landskampioen, won tien bekers en drie keer de Champions League. In mei dit jaar werd het even Poolse Jaszterzebski met 3-2 in de CL-finale geklopt.

“Kedzierzyn is een verzameling Poolse internationals aangevuld met enkele buitenlanders die allen in hun land tot de nationale ploeg horen. Zoals de Oekraïner en oud-Russische middenspeler Paszucki, de Roemeense receptie-hoek Chitigoi of de Noorse middenspeler Takvam. Met centrumspeler Wittenburg heeft ook een Nederlandse internationaal zijn plaats in de kern naast de Amerikanen Smith en libero Shoji. Kedzierzyn is vooral een heel solide ploeg, fysiek heel sterk en volleytechnisch de perfectie benaderend. De sterkte van dit Kedzierzyn is vooral dat de foutenlast heel miniem wordt gehouden. Het wordt dan ook heel moeilijk om tegen die ploeg te stunten”, vat Van den hove de Poolse sterkhouder samen.

“Ziraat Ankara of de Turkse drievoudige kampioen achtte ik iets minder sterk dan Hallbank Ankara. Maar op de valreep trokken zij de Amerikaan Matthew Anderson aan die overkomt van Zenit Saint Petersburg. Die transfer geeft de ploeg alvast heel wat meer mogelijkheden en zal moeilijk te ontwrichten zijn. De Nederlanders Wout ter Maat, ooit nog bij Gent actief, en Bennie Tuinstra maken al enkele seizoenen deel uit van de ploeg”, ontleedt Van den hove de Turkse opponent.

Stuntwerk

“Met het Griekse Olympiakos Piraeus krijgen wij de meest succesvolle Griekse volleybalploeg in de Tomabelhal. Goed voor maar liefst 31 nationale titels en 16 bekers. Zij hebben dan ook enkele Griekse internationals in hun rangen aangevuld met sterke buitenlanders. Zoals de Slovenen Pajenk en Stern, maar ook de ervaren Italiaanse setter Travica. De Cubaan Hidalgo Oliva en Braziliaan Bonto zijn twee ervaren centrumspelers.”

“Piraeus wordt de te kloppen ploeg voor die derde stek. Maar met een sterk tactisch plan en de ervaring van Roeselare is alles mogelijk. Misschien zelfs stuntwerk tegen één van de favorieten voor de eerste plaats in de poule, Kedzierzyn en Ankara”, rondt Van den hove de doorlichting van de Europese opponenten af.

Zondag 19 november om 18 uur: Haasrode Leuven – Knack Roeselare.

Donderdag 23 november om 20.30 uur: Knack Roeselare – Ziraat Bank Ankara.