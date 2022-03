Blessures en corona teisteren Dames Packo Zedelgem A: “De middenmoot halen, wordt moeilijk”

Met vijf nederlagen op rij in Promo 1 zitten de dames van Packo Zedelgem A in de hoek waar de klappen vallen. In hun laatste match die reeds van eind februari dateert, liep het verkeerd tegen Diksmuide, uitslag 2-3. Nu krijgen ze nog vier thuismatchen op rij voorgeschoteld waarbij ze hun puntentotaal kunnen opkrikken.

“Maar dit zal moeilijk zijn”, oppert passeur Julie Botier (18). “Deze hele competitie kan ik niet beter omschrijven als een samenloop van blessures, afwezigheden en coronabesmettingen. Vooraf hadden we een plaats in de middenmoot geambieerd, maar dat mogen we nu, wel vergeten. We staan voor twee belangrijke matchen dit weekend. Eerst komt Waregem vrijdagavond op bezoek en zaterdag ontvangen we VT Brugge A, twee teams die een gedeelde vijfde plaats bezetten. We gaan toch trachten enkele punten thuis te houden en als we een paar geblesseerden kunnen recupereren, moet dit mogelijk zijn. Met Kayleigh Decerf erbij kunnen we misschien onze doelstelling van de middenmoot nog halen”, besluit ze.

“We gaan nog top vijf halen”, roept coach Frederick Schrijvers reeds van ver. “Neen, alle gekheid op een stokje, het is een heel moeilijk seizoen geweest voor deze ploeg. Voor de rest gaan we er het beste van proberen te maken, maar als ik de laatste wedstrijden bekijk, zie ik toch wel wat potentieel. De match tegen Diksmuide hebben we ons moeten behelpen met meisjes uit Promo 4 en dan missen we ook nu en dan het geluk dat ook een rol speelt. Als de bal aan de verkeerde kant van het net valt, sta je machteloos. Maar we laten het hoofd niet hangen en doen verder en hopen op beterschap”, besluit hij. (GD)