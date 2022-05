BK Beach Volley opnieuw in centrum Kortrijk

Zaterdagmorgen stonden de laatste ploegen paraat om de rechte lijn aan te vatten naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volley. Het gaat zaterdag om de kwalificatie van 30 herenploegen en 25 damesploegen voor de eindrondes.

Na een jaar aan de Lange Munte wordt dit jaar opnieuw op de Grote Markt van Kortrijk gespeeld. Vandaag zaterdag zijn er de kwalificaties voor de Geberit Beach Tour, op zondag 29 mei hebben de finales plaats.

“We zijn zeer blij dat we opnieuw in het centrum terecht konden. Het is een goed tornooi met een grote naam en dat betekent ook een grotere uitstraling voor Kortrijk en een grote respons van het publiek als het in het centrum kan gebeuren. Het trekt meer volk aan”, aldus voorzitter Jurgen Demolie van BALTI Kortrijk Spurs, dat deel uitmaakt van United Spurs.

“In samenwerking met Stad Kortrijk willen we als overkoepelende organisatie de werking van Kortrijkse topsportclubs professionaliseren.” Zaterdag was er redelijk veel volk aanwezig, maar zondag moet het een topdag worden. “Morgen zondag komen de beste 7 er nog bij met onder meer een Europees team.”

Aan het tornooi werken 110 medewerkers mee als vrijwilliger.” Die zoeken en samen krijgen is niet zo evident”, aldus Jurgen, die meegeeft dat dit tornooi de 24e editie is. “Volgend jaar is het een jubileumeditie en daar zullen we groots mee uitpakken.”