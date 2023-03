Bjorn De Roo ruilt Volley De Haan voor Volley Bredene: “Ik zal hier altijd graag terugkomen”

De dames van Volley De Haan A moesten vorig weekend het onderspit delven tegen Vosta Staden, een van de betere ploegen van de reeks. Voor afscheidnemend coach Bjorn De Roo (42) weerspiegelt deze wedstrijd grotendeels het verhaal van het (bijna) voorbije seizoen.

“Op zich ben ik heel tevreden over de prestaties van mijn ploeg. Een zesde plaats voor een promovendus is zeker niet slecht. We wonnen zo goed als alle wedstrijden tegen de teams die vorig seizoen nog in Promo 3 aantraden. We missen echter nog wat sluwheid en durf om aanspraak te kunnen maken op een overwinning tegen de betere ploegen uit de reeks. De top drie is echt wel een maatje te groot voor de meeste andere ploegen, maar eigenlijk hebben mijn speelsters ook tegen deze teams bewezen dat ze goed kunnen volleyballen.”

“Het moet onze ambitie zijn om die zesde plaats te behouden”, gaat De Roo verder. “De drie resterende wedstrijden spelen we zowel tegen haalbare tegenstrevers als tegen een team uit de top vier (Ruvo Ruddervoorde A, red.). We zullen match per match aanpakken en er alles aan doen om het seizoen in schoonheid af te sluiten.”

De Bredenaar, die bijna vijf jaar aan de slag was bij Volley De Haan, wordt volgend seizoen de nieuwe coach van de dames van Volley Bredene A. “Ik heb fantastische jaren meegemaakt in deze warme, familiale club. Ik zal hier altijd met heel veel plezier terugkomen en iedereen omarmen wanneer ik hen terugzie. Het was echter tijd voor een nieuwe uitdaging. Een andere coach betekent ook een frisse wind voor de club en de ploeg. Nieuwe ideeën en een andere aanpak zullen de speelsters deugd doen en helpen om in de toekomst nog meer progressie te maken.”

Beetje thuiskomen

Bjorn De Roo geeft eerlijk toe dat hij niet lang getwijfeld heeft om de overstap te maken naar de club waar hij vele jaren speelde. “Ik ben een rasechte Bredenaar en het voelt een beetje als thuiskomen. De mooie jaren bij Volley De Haan zal ik echter nooit vergeten.” (PDC)

Zaterdag 25 maart om 20 uur: Slovo Volley Brugge A – Volley De Haan A