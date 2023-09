Bjorn De Roo keert terug naar Volley Bredene: “Dit voelt echt als thuiskomen”

Bredenaar Bjorn De Roo (43) begint komend weekend aan zijn eerste seizoen als coach van de dames van Volley Bredene die in Promo 2 uitkomen. Hij had eerder vijf jaar de dames van Volley De Haan onder zijn hoede, maar start nu aan een tweede periode in de club waar hij vele jaren samen met zijn broer Dennis het mooie weer maakte bij het herenteam.

“Ik kende een heel leuke en mooie periode bij Volley De Haan”, opent Bjorn De Roo. “Het was een fantastisch hoofdstuk en een prima leerschool. Ik heb het me geen seconde beklaagd dat ik vijf jaar geleden bij de buren aan de slag ging, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe coach staat meestal gelijk met een frisse wind en nieuwe ideeën. Dat zal Volley De Haan deugd doen.”

Bjorn De Roo trok als 13-jarige jongen voor het eerst volleybalsloffen aan bij Volley Bredene en was vele jaren één van de sterkhouders van het herenteam. “Het voelt echt aan als thuiskomen. Het is een blij weerzien met heel wat mensen die ik al jaren ken. Het voelt aan alsof ik sta te coachen in mijn achtertuin. Enkele speelsters van mijn ploeg ken ik uit de tijd dat ik hier het tweede damesteam coachte. Ook via mijn echtgenote, die dertig jaar speelde bij de dames en jeugdtrainster was, krijg ik heel wat info over mijn speelsters.”

Ambities

Voor boude uitspraken over de ambities van zijn team moet je niet bij Bjorn De Roo zijn. “We hebben een heel goede voorbereiding achter de rug. We namen deel aan verschillende tornooien waarin we goed presteerden en ons stageweekend was een groot succes. Vorig weekend wonnen we onze eerste bekerwedstrijd, maar succes in de bekercompetitie is geen garantie voor een goede start in de competitie. Mijn speelsters vormen een stevig collectief geheel en dat zal wellicht ons sterkste wapen zijn.”

“Elke partij is anders en daarom kijk ik nooit verder dan de volgende wedstrijd”, besluit Bjorn De Roo. “Ik hoor en lees her en der dat we zeker in de top vijf kunnen meedraaien, maar die ambitie hoor je mij niet uitspreken.”