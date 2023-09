Bidavo Bissegem opent competitie tegen Geel

Bidavo Bissegem A opent dit weekend de competitie in eerste nationale in de eigen sporthal Ter Biezen tegen NRG VC Geel. Enkele weken terug keken beide ploegen elkaar al eens in de ogen voor de Belgische beker. Toen trok Geel met 3-0-cijfers (25-18, 25-19, 25-17) aan het langste eind.

“We hebben er een beetje een rare voorbereiding opzitten”, opent kapitein Liesbet Tack. “Ondanks dat we al een tijdje aan het trainen waren, kregen we meteen en match met inzet voorgeschoteld. Toch wel een beetje atypisch. Ondanks het verlies kunnen we terugblikken op een goeie wedstrijd. Nu kruisen we de degens opnieuw met elkaar. Nu moeten wij het thuisvoordeel kunnen benutten. Het is belangrijk om goed te starten.”

Nieuwe coach

Net als vorig jaar is het behoud het doel. “Door de hervorming in de reeks zullen misschien wel meerdere ploegen zakken. Ons zo snel mogelijk veiligstellen, zou heel wat druk wegnemen. We hebben met Jean-Emmanuel Hagnéré een nieuwe Franse coach. Britt Fransen is vertrokken naar Gent en Lisa Bostoen is gestopt. Twee nieuwe speelsters kwamen ons vervoegen. De enige derby die we hebben is tegen Bevo Roeselare. Dat was altijd een extra geladen wedstrijd, maar daar zijn heel wat speelsters vertrokken waardoor de band wat weg is. Sowieso lokt dit telkens heel wat supporters.”

“Ik voel me nog altijd heel goed na acht jaar Bidavo Bissegem”, gaat de 29-jarige Bellegemse verder. “Het is amper een kwartiertje rijden van mijn woonplaats en het is nog altijd een mooi niveau. We zijn een sterk geheel op het veld, dat kritisch kan zijn naar elkaar toe, maar na de wedstrijd alles kan loslaten. De dag dat ik het gevoel heb dat concurreren niet meer mogelijk is, hou ik het voor bekeken. Maar dit is nu nog niet het geval. Zolang mijn lichaam het toelaat… Ik besef wel dat als ik stop is ook echt gedaan is.”

Steun familie

“Ik heb twee kindjes – Isolde (4) en Viktor (2) –, werk 4/5, studeer nog sociaal werk met daarbovenop nog eens twee of drie trainingen. Een pittige combinatie waarvoor ik heel veel steun krijg van onze familie.”