Bevo-Voorzitter Geert Sintobin tevreden over heenronde: “Onze jeugd alle kansen blijven geven”

Bevo Beobank Roeselare gooit jaar na jaar hoge ogen. De club geeft telkens alle kansen aan eigen jeugd en blijft ondertussen op hoog niveau presteren. Geert Sintobin is dan ook een tevreden voorzitter.

“Als je ziet waar onze seniorenteams staan, kan ik niet anders dan tevreden zijn”, aldus Sintobin. “Onze A-ploeg staat in eerste nationale tweede, na het ongenaakbare Noorderkempen; we zijn dus the best of the rest. Daarnaast hebben ze ook een sterke nationale bekercampagne achter de rug, waarin ze pas in de kwartfinale verloren van Liga A-ploeg Haasrode Leuven. Ook onze B-ploeg doet het voortreffelijk: als promovendus gaan ze als leider de winterstop in derde nationale D in. We hebben jeugdspelers doorgeschoven naar dat team. We wisten dat we over een sterke kern beschikten, maar dat ze het meteen zo goed zouden doen op dat niveau…”

“In Promo 1 staat onze C-ploeg pas tiende, wat iets minder is dan gehoopt, maar ze spelen zeker niet slecht. Ze missen alleen af en toe wat geluk, maar dat komt na Nieuwjaar wel goed. Onze D- en E-ploeg doen het ook top, met respectievelijk een eerste plek in Promo 2A en een tweede plaats in Promo 4C. (lacht) Ik mag dus niet klagen.”

Ook de jeugdwerking doet het voortreffelijk. Met onder meer de U17 A, die leider is in haar reeks, zit er dus nog heel wat talent aan te komen.

“We proberen onze jeugd alle kansen te geven. Het doet dan ook deugd om te zien dat Mirte Huwaert zich opgeworpen heeft tot basisspeelster in de A-kern en Benthe Deschoemacker ook vlot meedraait. Bij de jeugdploegjes zelf kijken we niet naar de resultaten in competitie, want de besten spelen altijd op een hoger niveau. Waarvan we wel telkens een doel maken, is de beker en Champions League. En ook daar gaat het voortreffelijk: vorig weekend konden al onze jeugdteams zich plaatsen voor de volgende ronde van de beker. Hopelijk kunnen we straks op ons elan verder gaan. Tegen een promotie van de B-ploeg zeggen we zeker geen neen. En wie weet kan de A-ploeg nogmaals de provinciale bekerfinale halen en dit keer wel met winst gaan lopen?” (SM)