Bevo start nieuw seizoen met sponsoravond in Sportline

Volleybalclub Bevo Beobank nodigde donderdagavond al haar sponsors uit in Sportline Roeselare voor een bedankingsmoment. De talrijk opgekomen sponsors konden er genieten van een hapje en een drankje.

Bij de start van het nieuwe seizoen sprak het bestuur haar ambities voor de verschillende ploegen uit. Bevo bestaat dit jaar eigenlijk uit twee ploegen. Naast de teams van Bevo Beobank is er sinds dit seizoen ook Bevo Rekkenshop. Dat team komt uit in de Liga, de hoogste klasse bij het vrouwenvolleybal en speelt binnenkort ook Europees in Schiervelde tegen het Nederlandse Sliedrecht. Het is de bedoeling dat beide Bevo-ploegen volgend jaar samensmelten tot één geheel.