Bevo Roeselare heeft woensdag zijn heenwedstrijd in de kwalificatieronde van de Challenge Cup voor vrouwenteams met 0-3 gewonnen bij het Nederlandse Sliedrecht. In elke set was het klasseverschil duidelijk:15-25, 17-25, 16-25.

Roeselare speelt zijn terugwedstrijd volgende week dinsdag. Bij kwalificatie neemt Roeselare het op tegen het Duitse Wiesbaden in de zestiende finales.