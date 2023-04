Bevo Roeselare kroont zich tot provinciaal kampioen Nationale Dames

De tweede volleyfinale van de middag ging tussen Wivo Wingene uit 3de nationale en Bevo Roeselare uit 2de nationale. Deze laatste was torenhoog favoriet. In de competitie moet Roeselare tevreden zijn met de titel van vice-kampioen. Wingene staat vierde in de stand van derde nationale.

Als de logica gerespecteerd wordt, dan mocht Wingene geen grote problemen opleveren voor Roeselare dat vertrok als een trein. De twee punten voorgift waren in een mum van tijd weggewerkt en halverwege de set, na 10 minuten stond het al 4-17. Het werd uiteindelijk 10-25 voor een heel sterk Roeselare. Opvallend was de aanvallende kracht van Leen Vangrinsven waar het Wingense blok totaal geen vat op kreeg.

Er viel een totaal ander Wingene in het begin van die tweede set te zien. De foutjes van het begin waren verdwenen en het was nu Roeselare dat moest oppassen dat de kloof niet te groot werd. Uiteindelijk was het toch de ervaring van een uitgekookt Roeselare dat Wingene de das omdeed. Bij 21-24 sloeg Nel Sercu de eerste setbal raak en stond het na een groot half uur 2-0.

Zelfde spelbeeld in set drie. De foutjes stapelden zich op aan de zijde van Roeselare. Wingene profiteerde en liep zelfs 7-2 en 9-4 uit. Bij 11-11 stonden de bordje terug gelijk en vond Roeselare zijn tweede adem. De dames stoomden door tot 13-19 en iedere Wingene-fan had toen al door dat een mirakel er niet meer in zat. Het was uitblinkster Lien Moijson die de setbal bij 24-15 verzilverde en zo Roeselare de beker schonk. (GD)