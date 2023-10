Bevo Roeselare knokt zich voorbij het Nederlandse Sliedrecht in Challenge Cup

Bevo Roeselare heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de zestiende finales van de Challenge Cup volleybal voor vrouwenteams. Roeselare haalde het in zijn terugwedstrijd van de kwalificatieronde met 3-2 van het Nederlandse Sliedrecht Sport. De setstanden waren 23-25, 28-30, 25-22, 25-20 en 15-11.

Bevo Roeselare had vorige week woensdag de heenwedstrijd in Nederland met 0-3 (15-25, 17-25 en 16-25) gewonnen. Het moest dinsdag nog diep gaan, nadat Sliedrecht twee sets voorsprong nam. In de zestiende finales is het Duitse Wiesbaden de tegenstander.