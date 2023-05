Bevo Roeselare en Rembert Torhout zorgen voor dubbelslag op BK volleybal voor jeugd

Op de eerste dag van het Belgisch Kampioenschap volleybal voor jeugd pakte Bevo Roeselare het goud bij de U19 en U11. Rembert Torhout deed dit huzarenstukje over bij de U17 en U13.

Na drie nagelbijters tegen Davatoc Tongeren, Tchalou en Waremme Volley kroont Bevo Roeselare zich tot kampioen van België. Tegen Tongeren en Tchalou was een driesetter nodig. De opluchting was groot bij coach Aäron Beernaert.

Nieuw verhaal

“Vorig jaar, met nog een groot deel u17 speelsters, werden we tweede. Dat deed toen heel veel pijn”, vertelt de 32-jarige topcoach. “Eindelijk hebben we deze nu binnen. We hebben er een ongelooflijk Final 4 tornooi opzitten vandaag met een mix van speelsters die elk in hun team aan zet zijn bij de club. Dat we de beker bij de U19 en ook U11 pakken is een unicum. Morgen zijn kan daar nog de U17 bijkomen. Dat zal zeker een feestje worden (lacht). Na de nationale beker van West Vlaanderen met de A-ploeg en de Champions League met de U19, nu dit. Dit is mijn eerste jaar bij de N1 ploeg. Volgend jaar ben ik eveneens nog bij de U19 en N1 ploeg aan de slag met een weliswaar verjongde ploeg. Dit wordt een nieuw verhaal.”

De U11 van Bevo Roeselare pakten eveneens goud. Al was dit een dubbeltje op zijn kant. Samen met Waremme en Damesvolley Waregem eindigden de rood-witten met zes punten of 1 verliespartij. Het puntentotaal gaf de doorslag. De U11 van Damesvolley Waregem pakten knap brons.

Bij de heren was Rembert Torhout ook goed voor tweemaal goud. De U17 rekenden af met VC Greenyard Maaseik, Waremme Volley en RADS La Louvière. De U13 waren te sterk voor Caruur Volley Gent, Mouscron en AXIS Guibertin. (ELD)