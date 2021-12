Bevo Roeselare D op titelkoers in Promo 2A: “We willen promoveren met deze ploeg”

De talentvolle D-ploeg van Bevo Beobank Roeselare lost momenteel alle verwachtingen in. Emma Vanderschommen (16) en haar ploegmaats staan na negen matchen aan de leiding in Promo 2A met vier punten voorsprong op Pervol Ruiselede, dat wel een match minder gespeeld heeft, maar de onderlinge confrontatie met 0-3 verloor.

“Het gaat inderdaad goed”, knikt libero Emma Vanderschommen. “We amuseren ons op het veld, spelen goed volleybal en verloren nog maar twee punten dit seizoen. Of we dat verwacht hadden? De club had ons alvast geen enkele druk opgelegd, maar met onze ploeg hadden we wel de ambitie om te promoveren. Die winnaarsmentaliteit zit al jaren in onze ploeg ingebakken. We spelen ondertussen vier jaar samen en amuseren ons week na week, wat nog altijd het belangrijkste is.”

Afgelopen weekend wonnen de meisjes van trainer-coach Anthony Vannieuwenhuyze vlot met 1-3 van Wivo Wingene B, zaterdag krijgt het Tievolley Tielt A op bezoek. “Tegen Wingene viel onze opslagdruk in de tweede set wat weg en maakten we te veel fouten, maar we hebben ons goed herpakt en al bij al vlot gewonnen. Winnen hopen we zaterdag ook in de topper tegen Tielt te doen. Goed, ze staan pas vijfde, maar we beschouwen hen wel als een van onze grootste concurrenten. Het is een heel sterke tegenstander. Bovendien zijn er enkele meisjes die elkaar kennen. Druk is er niet, maar we kijken er enorm naar uit”, aldus de dochter van Kevin Vanderschommen.

Voor de Koekelaarse is het haar vierde seizoen bij Bevo. “Ik kende de club via mijn vader die hier al trainer is geweest en via meisjes vanop selectietrainingen. Daarom besloot ik vier jaar geleden de stap te zetten. Ik heb het mij nog niet beklaagd. Het is een prachtige club en we beschikken over een fantastische bende.” (SM)

Zaterdag 4 december om 20.30 uur: Bevo Beobank Roeselare D – Tievolley Tielt A.