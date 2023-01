Bevo Roeselare C wil opmars verderzetten: “Stunt tegen topploeg is ons al gelukt”

De heenronde liep niet helemaal zoals gewenst voor Bevo Beobank Roeselare C in Promo 1, maar de troepen van trainer-coach Anthony Vannieuwenhuyse (39) zijn het nieuwe jaar goed gestart. Na een nipte 3-2-nederlaag bij topploeg Beaphar Poperinge wonnen ze zaterdag met 3-0 van het sterke VT Diksmuide.

“Het was spannend, maar we kwamen heel wat beter voor de dag dan in de heenmatch. Daar kregen we toen echt volleyballes”, zegt Vannieuwenhuyse. “Het grote verschil met de heenronde is dat we nu het hoofd erbij houden en blijven knokken, terwijl we toen vaak aan de grens van 20 punten het uit handen gaven. Het was in het begin ook wat zoeken met deze nieuwe kern en ook de examens speelden ons eind vorig jaar parten, maar de meisjes deden veel inspanningen om voltallig te zijn op training. Dat is leuk om zien als coach.”

Zaterdag volgt de partij bij VKt Torhout B, dat gedeeld zesde staat met Bevo C. “De heenmatch wonnen we met 3-0, maar beide teams zijn aan elkaar gewaagd. We zijn ons ervan bewust dat het niet gemakkelijk wordt. Zij wonnen zaterdag vlot van Vlamvo, waartegen wij heel nipt met 3-2 wonnen. Maar we gaan uiteraard vol voor winst.”

“We willen ons stekje in de middenmoot consolideren, wat onze ambitie was bij de start van het seizoen. En we wilden ook een paar keer stunten tegen de toppers uit de reeks; dat is ons tegen Diksmuide gelukt. Hopelijk kunnen we de goede lijn doortrekken en onze heenronde op zijn minst evenaren.” (SM)

Zaterdag 21 januari om 20.30 uur: VKt Torhout B Bevo Beobank Roeselare C.