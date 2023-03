Bevo Roeselare B is klaar voor dé topper: “Liever op eerste plaats dan te moeten achtervolgen”

Na een maand zonder competitiematch moet leider Bevo Roeselare B het zaterdag in derde nationale D opnemen tegen Volley Oudenaarde, de nummer twee van de reeks. Nemen Maries Huwaert en haar ploeggenoten als promovendus een optie op de titel of wordt het nog een spannende strijd in de daaropvolgende vier wedstrijden?

Zaterdag om 16 uur zijn in derde nationale D alle ogen gericht op de topper tussen leider Bevo Roeselare B en eerste achtervolger Volley Oudenaarde. “Ja, het belooft spannend te worden, allez, dat hoop ik toch”, lacht de 18-jarige Maries Huwaert. “Ik verwacht een heel boeiende strijd met de eerste plaats als inzet. Beide teams zijn enorm aan elkaar gewaagd. Maar we zien het zitten. Als de sfeer bij ons goed is, zijn we tot veel in staat. Als promovendus mogen we sowieso al trots zijn op ons seizoen, want niemand had verwacht dat we nu eerste zouden staan. Maar nu we op die plek staan, hopen we die uiteraard vast te houden. Daarom dat we zaterdag de volle buit willen pakken. Dan kunnen we zonder druk de resterende matchen afwerken. Dat bij verlies ook nog alles mogelijk is? Ja, maar ik sta toch liever op de eerste plaats dan dat we moeten achtervolgen.”

Zus Mirte

De aanloop naar de topper was niet ideaal, want Bevo B had een maand lang geen enkele competitiematch op de kalender. “Vorig seizoen hebben we dat ook meegemaakt en draaide het goed uit”, aldus de receptie-hoek uit Izegem. “Ik denk dat we toen na die onderbreking onze beste match van het seizoen speelden. Hopelijk is dat nu opnieuw het geval. Gelukkig hadden we vorig weekend nog onze bekermatch tegen Bevo A. We verloren die weliswaar, maar we mogen tevreden terugblikken op onze partij. Hoe het was om tegen mijn zus Mirte te spelen? Speciaal, (lacht) ik ergerde me soms aan haar. Maar het was een leuke partij voor iedereen.” Bij Bevo zijn ze ondertussen ook volop bezig met de samenstelling van de kernen voor volgend seizoen. “Of ik bij de huidige ploeg blijf? Normaal wel, zeker als we promoveren. Ik zit goed bij Bevo, want je krijgt hier alle kansen. En ik amuseer me nog altijd enorm en dat is en blijft het belangrijkste”, besluit Maries. (SM)

Zaterdag 11 maart om 16 uur: Bevo B – Volley Oudenaarde A.