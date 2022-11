Bevo Roeselare A maakt zich op voor topper: “We zullen al blij mogen zijn met punt tegen dit Noorderkempen”

Zaterdagavond krijgt Bevo Roeselare A in eerste nationale het bezoek van de ongeslagen leider Noorderkempen. Leen van Grinsven en haar ploegmaats beseffen dat het een loodzware partij wordt, maar zullen hun vel duur verkopen.

Met het duel tussen Bevo Roeselare A en Volley Noorderkempen staat de topper tussen de nummers twee en één in Nationale 1 op het programma. “We beseffen maar al te goed dat dit een belangrijk duel wordt, want de kloof bedraagt nu al zeven punten…”, onderstreept Leen van Grinsven het belang van deze topper.

“Eenvoudig wordt het echter niet om de punten thuis te houden. Zij hebben dit seizoen nog niets verloren, terwijl wij de jongste weken wat wisselvallig presteren. Vooral onze foutenlast moet dringend naar omlaag. We zullen zaterdag al blij mogen zijn met een punt, maar je weet natuurlijk nooit. Het geloof is er in een mooi resultaat, we gaan er dus vol voor.”

Wisselvalligheid

De prelude op deze topper verliep niet naar wens. Afgelopen weekend werd met 2-3 verloren van Wevoc Wellen. “Wij kenden een mindere dag, terwijl Wellen ons heel goed gescout had en op heel hoog niveau speelde. Een beetje een verrassing, want vorig jaar wonnen we nog vlot van hen voor eigen volk. Maar als je zelf niet scoort… Een beetje de wisselvalligheid in onze prestaties zoals ik eerder zei.”

Toch doet Bevo Roeselare A het niet onaardig gezien de huidige tweede stek in de stand. “Klopt, we mogen zeker niet klagen over onze huidige prestaties. Ik denk dat we nog nooit zo lang op de tweede plaats gestaan hebben en we haalden de kwartfinale in de Beker van België. We zijn versterkt in vergelijking met vorig seizoen en moeten zeker in staat zijn om onze topvierplaats van vorig seizoen te herhalen. Bovendien geven we ook kansen aan jong talent bij Bevo. Zo staat een Mirte Huwaert in onze basis en ze doet dat heel goed, ook al is ze nog maar 18 jaar. We mogen dus content zijn met de huidige gang van zaken, maar ik heb het gevoel dat we nog beter kunnen.”

Trainer-coach Aäron Beernaert kan alvast op zijn voltallige kern rekenen voor deze topper. “En iedereen wordt betrokken in het verhaal, waardoor de sfeer optimaal is”, besluit de Beverse die op 17 december haar 26ste verjaardag mag vieren.

(SM)