Bevo Roeselare A klaar voor druk weekend: “Foutenlast beperken”

Eerstenationaler Bevo Roeselare A mag zich opmaken voor een druk weekend. Zaterdagavond krijgt het in competitieverband het bezoek van Bidavo Bissegem A en zondag komt datzelfde Bissegem nogmaals naar de Beverse sporthal, dit keer voor de nationale beker. “We hebben dit seizoen al twee keer zo’n dubbel weekend gehad en de ene keer ging dat al beter dan de andere”, lacht trainer-coach Aaron Beernaert. “Gemakkelijk wordt het alvast niet, want Bissegem draait goed mee en daar hebben we in de heenronde verloren, al stonden we toen niet op punt. Ik denk dat vooral de foutenlast het verschil zal maken, want beide ploegen durven daarin wel eens te zondigen. Zaterdagavond na de match zullen we meteen de scouting doen en een nieuw plan in elkaar steken voor de zondag. Het is dus een beetje schaken. Ik weet dat mijn concullega Kristof Vroman niets liever doet, dus wordt het wel iets om naar uit te kijken.”

Klassement

Het vertrouwen zit alvast goed, want na de 1-3-zege in Gent blijft Bevo op een knappe tweede plaats staan. “Ik mag zeker niet klagen, want we hebben nu al evenveel punten als het volledige vorig seizoen. De kampioen is al gekend en of wij nu tweede, derde of vierde worden, maakt op zich niet veel uit. De kans is ook groot dat ik al eens andere meisjes zal testen met het oog op volgend seizoen, want dan trekken Van Grinsven, Wallaeys en Van Acker naar de nieuwe A-ploeg in Liga”, aldus Aaron, die trainer-coach zal blijven bij deze Bevo-ploeg. (SM)

Zaterdag 4 februari om 20.30 uur en zondag 5 februari om 18 uur: Bevo A Bissegem.