Bevo E klaar voor duel met leider Zwevezele

De titelstrijd in Promo dames 3A spitst zich toe op het trio Elckerlyc Zwevezele B, Darta Bevo Roeselare E en in mindere mate Gidas Gits A. Het tweede geklasseerde Bevo E, dat één punt minder telt dan Zwevezele, krijgt zondag het bezoek van de leider. Trainer-coach Benjamin Robbe verwacht weer een propagandawedstrijd.

“Ik begon bij Bevo als jeugdtrainer van de U17 waarbij ook nog heel wat meisjes leeftijd U15 aantraden”, aldus Benjamin Robbe, die nu een viertal seizoenen deze ploeg onder zijn hoede heeft. “Met omzeggens diezelfde groep werd voor het seizoen 2022-2023 ingeschreven voor de seniorescompetitie in Promo 4. Wij werden meteen kampioen in de C-reeks. Het jongste seizoen debuteerden wij in Promo 3 met een bescheiden achtste plaats. De ambitie voor dit seizoen was een plaats in de linkerkolom. Wij doen dus beter. En dat kon alleen maar omdat die nog altijd jonge speelsters rapper progressie maakten in het senioresvolleybal. Ik beschik dan ook over een kern waarbij iedereen kans moet krijgen om in de basis te spelen”, vat Robbe de jongste seizoenen samen.

De trainer beschikt dan ook over een gemotiveerde groep. “Het is een plezier met die meisjes te werken. Als je blijft winnen dan kost het geen moeite om de trainingsintensiteit op te trekken. Wij moeten dan ook geen kampioen worden en voor de komende wedstrijd staat een revanche bij elkaar slaan voor de bellenederlaag in de heenronde voorop. Wij zijn er klaar voor, in de wetenschap dat niets moet maar alles mag”, besluit de trainer-coach het gesprek. (RBD)

Zondag 23 februari om 17 uur: Darta Bevo Roeselare E – Elckerlyc Zwevezele B.