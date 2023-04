Bevo Beobank Roeselare D grijpt naast de titel: “Mentaal nog heel kwetsbaar”

Op de voorlaatste speeldag in Promo 2A verloor Bevo Beobank Roeselare D de topper bij VT Gullegem met 3-0-cijfers, waardoor het naast de titel grijpt.

“In de heenronde konden we onze tegenstander van dienst nog goed onder druk zetten en de drie punten thuis houden, nu kwamen we nooit onder de zware druk uit”, vertelt de 53-jarige Kristof Moeyaert, aan zijn vijfde seizoen bezig bij Bevo. “Dit is een piepjonge ploeg die nog te veel hoogtes en laagtes kent. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd amper 16,5 jaar is… Mentaal zijn we heel kwetsbaar. Hier moeten we stappen uit zetten.”

“We startten deze campagne met als doel de linkerkolom, maar al snel stonden we helemaal bovenaan. De progressie die deze groep maakte doorheen het jaar is indrukwekkend. Nu zullen we naar alle waarschijnlijkheid tweede worden. Ik denk dat Gullegem geen steek meer zal laten vallen, terwijl wij nog de lastige verplaatsing naar Marke moeten maken. Als dit logische scenario ook werkelijkheid wordt en we eindigen tweede, dan gaan we de stap naar Promo 1 niet zetten. Het verleden leert ons dat twee ploegen in dezelfde reeks niet altijd eenvoudig is.”

De ontgoocheling bij de speelsters was heel groot. Ook bij kapitein Manon Desmet (17) uit Rumbeke. “Iedereen werd overmand door stress. Het was superdruk in de zaal, iets wat we niet gewoon zijn”, steekt de leerlinge humane wetenschappen aan de VMS van wal. “We hebben er een mooi seizoen opzitten en dit moest het hoogtepunt worden. Iedereen wou dit supergraag, maar we kwamen nooit tot ons normale spel. Toch ben ik trots op deze groep. We presteerden beter dan dat iedereen verwachtte. Jammer dat de kers op de taart er niet kwam.”

Zondag 23 april om 11 uur: Mardavo Marke A – Bevo Beobank Roeselare D.