Bevo A en B vrijdag tegen elkaar in beker: “Het wordt speciaal om tegen mijn zussen te spelen”

Vrijdagavond staan de A- en B-ploeg van Bevo Beobank Roeselare tegenover elkaar in de West-Vlaamse beker dames nationaal. Altijd een speciaal duel en dit keer zeker voor de familie Huwaert. Mirte kijkt immers haar zussen Fara en Maries in de ogen.

Vrijdagavond om 20.30 uur wordt het een drukte van jewelste in de Beverse sporthal, want dan kijken de A- en B-ploeg van Bevo elkaar in de ogen in de halve finale van de West-Vlaamse beker dames nationaal. Een extra speciale match voor Mirte Huwaert. De 18-jarige Izegemse maakte normaal samen met haar zussen Fara en Maries deel uit van de B-ploeg, maar heeft zich in de basis van de A-ploeg geknokt, waardoor ze vrijdag niet met, maar tegen haar zussen speelt.

Verrassing

“Het klopt dat ik normaal deel zou uitmaken van de B-ploeg en tijdens het seizoen eens mijn kans zou krijgen in de A-kern, maar blijkbaar was de trainer-coach tevreden over mij in de voorbereiding”, aldus Mirte Huwaert. “Ik had daar totaal geen rekening mee gehouden, maar het was wel een leuke verrassing, natuurlijk. De integratie verliep alvast heel vlot. Onze A- en B-ploeg trainen geregeld samen en de meisjes hebben mij heel goed begeleid. Dat we nu in de beker tegenover elkaar staan, is natuurlijk heel speciaal, zeker omdat ik nu in een match met inzet tegenover mijn zussen sta. Of de wedstrijd thuis leefde? Dat viel heel goed mee, we hebben elkaar niet echt gejend. Uiteraard willen we winnen van elkaar, maar er is geen afgunst. We gaan de B-ploeg zeker ook niet onderschatten. We kennen elkaar door en door, waardoor er geen geheimen meer zijn. Het zal vrijdagavond dus alle kanten op kunnen”, aldus de receptie-hoek over het zussenduel. “Wie het meeste talent heeft van ons drie? (lacht) Laat ons zeggen dat ieder zijn kwaliteiten heeft.”

Druk weekend

Het bekerduel is meteen de start van een druk weekend, want de A-ploeg moet zaterdag ook op bezoek bij Tesla Lint A, dat tiende staat in Nationale 1. “We gaan hen niet onderschatten, want we merken dat alle ploegen extra gemotiveerd zijn tegen ons. We staan nu tweede en willen daar blijven staan. Dat we daarvoor in onze vorige match hard geknokt hebben? Klopt, die 3-2-zege tegen Blaasveld (dat toen gedeeld tweede stond, red.) hebben we niet cadeau gekregen. (lacht) Die match duurde meer dan 2 uur, ik denk niet dat we al ooit langer op een veld gestaan hebben”, besluit Mirte die bezig is aan haar zevende seizoen bij Bevo. (SM)

Vrijdag 3 maart om 20.30 uur: Bevo B – Bevo A; zaterdag 4 maart om 17 uur: Tesla Lint A – Bevo Roeselare A.