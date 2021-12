Bestuurslid Ben Van Quaethem staat door sterke aangroei van jeugdspelers bij Volley Oudenburg-Gistel voor grote uitdagingen: “We willen voor elke ploeg een geschikte trainer”

Ook bij Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) is iedereen aan een deugddoende winterstop toe. Deze onderbreking van de competitie is voor het bestuur van de club de ideale periode om alles eens op een rijtje te zetten en zowel de werking als de resultaten te evalueren.

“Het was niet simpel om na een moeilijk coronajaar, waarin de maatregelen en instructies om de haverklap wijzigden, opnieuw een normale clubwerking op te starten”, geeft bestuurslid Ben Van Quaethem (35) eerlijk toe.

“Onze trainers hebben het voorbije seizoen schitterend werk geleverd en dat vertaalt zich vooral in een groot aantal nieuwe inschrijvingen. Hun gedrevenheid om ook in moeilijke omstandigheden de kinderen kwaliteitsvol te begeleiden, waarderen de ouders heel erg. Door mond-tot-mondreclame noteren we dit seizoen een sterke aangroei. 40 nieuwe jeugdspelertjes is niet niets voor een club als VCGO.”

“Deze aangroei is een grote uitdaging voor onze vereniging. We willen voor elke ploeg een geschikte trainer vinden die enthousiast en deskundig de kinderen begeleidt. Het wordt ook een hele opdracht om over voldoende zalen te beschikken. Misschien wordt dit een pijnpunt, maar we zullen er alles aan doen om een oplossing te vinden.”

Realistisch ambitieus

“Het is onze bedoeling om op termijn zowel bij de jongens als bij de meisjes in elke jeugdcategorie een ploeg tussen de lijnen te brengen”, vervolgt Ben Van Quaethem. “Bij de meisjes is dat al het geval, maar bij de jongens lukt het momenteel nog niet. Die continuïteit is belangrijk, want dan is de kans dat kinderen afhaken veel kleiner. Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding is de belangrijkste doelstelling van VCGO. Met onze seniorenploegen blijven we realistisch ambitieus. Een goed evenwicht tussen ambitie en continuïteit is onze betrachting.”

Werner Vanhee. (foto PDC)

Werner Vanhee (68) beaamt volmondig de woorden van Ben Van Quaethem. “Ik ben een gelukkige voorzitter, want het loopt goed bij VCGO. Vooral de aangroei bij de jeugd is een opsteker. Jonge spelertjes zijn de toekomst van de club en dat beseffen we maar al te goed.” Ook wat de prestaties van de seniorenploegen betreft, is Vanhee best tevreden. “Onze heren doen het voortreffelijk in Promo 3. Het is een vriendengroep die al jaren samenspeelt, maar weinig ambities koestert om te promoveren. Doordat onze U15 jongens het heel goed doen, is de toekomst van deze ploeg zo goed als verzekerd.”

Enthousiasme

“Ook de dames presteren voortreffelijk. Hun nieuwe coach zorgt duidelijk voor meer enthousiasme en vechtlust. Deze jonge speelsters maken de laatste tijd heel veel progressie en krijgen stilaan ook meer ervaring. Over enkele jaren is promotie naar een hogere reeks niet ondenkbaar. Ik hoop dat we in 2022 op dit elan kunnen doorgaan, want we zijn echt wel goed bezig”, besluit de voorzitter van VCGO. (PDC)