Beslissing valt zondag in onderling duel

Door de overwinningen op de voorlaatste speeldag van Hermes Oostende C en Mehoni Zuienkerke wordt de titel in Promo 4D pas op de laatste speeldag uitgereikt. Beide ploegen zullen zondagvoormiddag in een onderling duel uitmaken wie kampioen wordt.

“Eigenlijk hadden we niet verwacht, maar wel gehoopt dat we dit jaar kans zouden maken op de titel”, opent Britt Deram (18), middenspeelster van de kustploeg.

Stress en spanning

“De kans is groot dat de tweede in de rangschikking ook promoveert, maar we willen hoe dan ook de titel. Het wordt ongetwijfeld een spannende partij, want Zuienkerke is een heel goede ploeg. In de heenronde hebben we hen in eigen huis verslagen, maar dat is geen garantie op een nieuwe overwinning. We zijn op onze hoede voor hun aanvalskracht, maar onze opslag is dan weer beter. Het wordt een dubbeltje op zijn kant. Wie het best kan omgaan met de stress en de spanning van zo’n duel maakt veel kans om te winnen.”

Nieuwe uitdaging

Britt Deram weet maar al te goed dat coach Mireille Rahoens voor de ontwikkeling van haar speelsters absoluut de stap wil zetten naar Promo 3. “We zijn de laatste weken wel vaker bezig over de titel. Iedereen is heel erg gemotiveerd om zondag een mooi seizoen te bekronen met een prijs. We kijken uit naar een nieuwe uitdaging. We hebben dit seizoen al vaak bewezen dat we hier klaar voor zijn. Spelen tegen sterkere tegenstanders is de beste manier om zelf beter te worden. Maar zover is het nog niet, want eerst moeten we Mehoni Zuienkerke nog opzij zetten. Als dat gebeurt, wordt het voor mij alvast een heel bijzondere ervaring, want ik speelde nooit eerder kampioen”, besluit Britt Deram. (PDC)