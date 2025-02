Beobank Citivo Gits blijft ambitieus

Beobank Citivo Gits dat in Promo 1 momenteel de dichtste belager is van leider Rembert Torhout C krijgt zaterdag het derdegeklasseerde Bavikhove A op bezoek. Het resultaat van deze clash kan de titelstrijd mee bepalen.

Rembert Torhout C is met 40 punten uit 17 wedstrijden de leider in Promo heren 1. Gits staat op zes punten tweede maar heeft nog één wedstrijd tegoed. Bavikhove is momenteel derde op 4 punten van Gits. De ambitie van Gits is om de kampioen het dichtst te benaderen. De jongste speeldag verloor Gits met 1-3 bij Knack D. Dé hamvraag is of de ploeg dat dipje te boven kan komen.

“Door de afwezigheid van Yentl Dehullu moest er geschakeld worden naar het systeem met twee spelverdelers. In die noodgedwongen omschakeling liepen wij eigenlijk verloren wat zich vooral op het scorebord vertaalde. Niemand kon zich aandienen om de ploeg omhoog te trekken, wij scoorden in set drie wel de aansluitingsset maar meer zat er niet in. Knack D speelde ook wel overtuigender en werd de terechte winnaar”, analyseert Dieter Knockaert.

Mooi niveau

De dertiger kent de meeste spelers uit de kern en zijn Knack-verleden in de jeugdwerking en amuseert zich nog rot in de wedstrijden. “Het competitiebeestje steekt nog altijd de kop op en ik zal geen wedstrijd missen. Al is het allemaal soms moeilijk te combineren met mijn job en mijn gezin en de kinderen. Waardoor ik al eens een training zou missen. Wij spelen evenwel op een mooi niveau in Promo 1 en dat willen wij zo houden. Wij kunnen ons de jongste seizoenen in de top vier, top vijf handhaven. Het ziet ernaar uit dat wij dat weer kunnen presteren. Binnenkort moeten wij nog naar leider Rembert Torhout C op bezoek. Eerst willen wij evenwel Bavo Bavikhove kloppen. Zaterdag is Dehullu overigens terug van weggeweest en wij willen de jongste nederlaag in de vergeethoek slaan.” (RBD)

Zaterdag 22 februari om 19.30 uur: Beobank Citivo Gits – Bavo Bavikhove.