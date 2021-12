Benoit Cornette (Damesvolley Waregem) trekt dit weekend naar VC Packo Zedelgem A: “Haalbare kaart als we met vertrouwen spelen”

Vorig weekend verloor Damesvolley Waregem met 3-1 tegen leider Kerdavo Avelgem A na een verdienstelijke partij. Zaterdag gaat de ploeg van coach Benoit Cornette op bezoek bij VC Packo Zedelgem A.

De dames van coach Benoit Cornette begonnen uitstekend aan de partij. De eerste set werd met 20/25 gewonnen. Na 25/15 en 25/13 in set twee en drie werd de laatste verloren met 25/22. Waregem kan vol vertrouwen richting Zedelgem na een meer dan behoorlijke prestatie tegen ongeslagen leider Kerdavo Avelgem A. “Dit was een beetje een nationale tegen een provinciale ploeg”, vertelt coach Benoit Cornette (33). Avelgem heeft speelsters in hun rangen die op nationaal niveau acteerden bij onder andere Bissegem. Wij moesten het stellen zonder Irene Chanterie, die nog last van de rug ondervond, en met het oog op zaterdag wilden we geen risico nemen. De anderen die hun kans kregen, en grepen, verrasten me positief. Ik ben heel tevreden over de mentaliteit die we aan de dag legden. Voor ons was ieder punt een feest. Avelgem was beter, dus kan je zo een nederlaag snel plaatsen.”

We willen onze jeugdspeelsters laten doorgroeien op dit niveau

automatismen

Dit weekend staat opnieuw een uitduel op de kalender in en tegen Zedelgem. “De laatste drie jaar zat een zege op hun veld er niet in”, gaat de Waregemnaar verder. “Toch mogen we, als we vol vertrouwen zijn, zeggen dat dit een haalbare kaart is. Tegen de toppers nemen we bijna altijd een puntje. We hebben ervaring in de ploeg die goed op elkaar ingespeeld is. Onze voorbereidingen zijn echter verstoord door blessures en quarantaine, waardoor we niet altijd met 12 op training zijn. Hopelijk is dit vlug van de baan, en geraken we terug in de flow.”

“We mogen mikken op een plaatsje in de linkerkolom, zeg maar plaats 5 of 6. We begonnen goed aan deze campagne. Enkel tegen Zwevezele pakten we geen set. Voor de top zijn we nog te jong. We willen onze jeugdspeelsters laten doorgroeien op dit niveau. Met onder andere Romy Vroman, die ook aantreed in de tweede ploeg, en Mette Coeman hebben we heel wat talent in eigen rangen. De toekomst ziet er rooskleurig uit’, besluit Benoit Cornette. (ELD)

Zaterdag 4 december op 16u00: VC Packo Zedelgem A – Damesvolley Waregem A.