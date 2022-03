Benny Maerten steunt Vlamvo Vlamertinge met juiste beats: “Starten doe ik steeds met het Peter Gunn Theme”

Een supporter kan zijn geliefde team op verschillende manieren steunen. Op de tribune, voor de tv, achter de schermen… Benny Maerten staat dan weer achter de knoppen van de muziekinstallatie van volleybalploeg Vlamvo Vlamertinge. Al ruim zeventien jaar is hij trouw op post om de Vlamertingse sporthal van de juiste beats te voorzien.

In 2005 kwam Benny toevallig in contact met de ploeg. Voordien had hij niet echt affiniteit met de sportwereld. “Ik ben al sinds 1977 dj”, legt Benny uit. “Mijn broer zat in het bestuur van Vlamvo en vroeg of ik hier niet wekelijks wou komen draaien om de sfeer in de zaal te brengen. Ik heb mij toen geëngageerd zonder enige voorkennis van de sport en haar beleving. Op dat moment had ik zeker niet kunnen denken dat ik hier na zeventien jaar nog altijd met zo veel plezier zou staan.”

Als leek probeerde Benny zich zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn taak. “Omdat ik niet goed wist wat me te wachten stond, pikte ik enkele matchen van topploeg Roeselare mee. Met pen en papier in de hand noteerde ik alles. Wat voor muziek er gedraaid werd en wanneer. Vervolgens ging ik zelf samples maken. De eerste matchen was het dan vooral uitproberen. Ik ging daarin, en doe dat eigenlijk nog steeds, heel breed. Hier speel ik eigenlijk zo goed als alle genres. Ondertussen heb ik een arsenaal aan samples klaar voor ieder punt of iedere time-out. Ik groeide echt in mijn rol en werd zo ook deel van het team.”

Ik zal altijd een vurige supporter blijven

Het spelletje is Benny al lang niet meer vreemd. Hij heeft zelfs zijn invloed op de match. “Mijn eerste nummer is altijd het Peter Gunn Theme van Emerson, Lake and Palmer. Zo probeer ik de sfeer meteen te zetten. Ik probeer de ploeg ook door moeilijke momenten te sleuren. Je voelt dan dat de speelsters iets meer kunnen. Nadien krijg ik dan soms ook een bedankje. De appreciatie van het hele team is wel geweldig. Daar doe je het ook wel voor. Het is een fantastische ploeg en eigenlijk zijn alle speelsters wel een beetje mijn schatjes.”

Benny Maerten is een naam die bij iedereen binnen Vlamvo Vlamertinge wel een belletje doet rinkelen. En dan gaat het veel verder dan enkel maar zijn beats. “Ik zal hier altijd wel bekend staan als ‘dj’. Zelfs bij ex-speelsters die ik geregeld tegen het lijf loop, blijft dat mijn roepnaam. Maar ik heb vroeger ook een tijdje in het bestuur gezeten. Eigenlijk probeer ik alles binnen mijn kunnen te doen om de ploeg te helpen. Zo ging ik vroeger mee als buschauffeur bij de uitmatchen. De bus stond in die tijd bekend als het ‘Vlamvo-feestbusje’. Of er nu gewonnen of verloren werd, de aanwezige drank en chips raakten altijd wel op. Die sfeervolle momenten blijven mij wel bij.”

Pure liefhebberij

Hoe lang zien we Benny nog achter de knoppen bij Vlamvo? “Dat kan ik niet zeggen. Muziek en de club zullen altijd in mijn hart liggen. Ik doet dit nog altijd uit pure liefhebberij. Ik denk zeker nog niet aan stoppen, want ik zou mijn uitlaatklep verliezen. Maar mocht die dag ooit komen, dan blijf ik zeker op een of andere manier verbonden bij de club. Een vurige supporter zal ik altijd zijn.” (LR)